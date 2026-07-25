صباح شریعتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به قرار گرفتن استان کردستان در مسیر تردد بخشی از زائران اربعین حسینی و سابقه چندین ساله این استان در میزبانی از زائران، تمهیدات لازم برای استقبال و ارائه خدمات به زائران از ابتدای خردادماه در اردوگاه حضرت علی‌ابن‌ابیطالب(ع) سنندج فراهم شده است.

وی افزود: شهر سنندج به عنوان یکی از مهم‌ترین نقاط استان در مسیر ورود و خروج زائران اربعین، نقش ویژه‌ای در میزبانی از زائران دارد و بر همین اساس، اردوگاه حضرت علی‌ابن‌ابیطالب(ع) آمادگی کامل دارد تا در ایام اربعین میزبان زائرانی باشد که برای اسکان موقت به این مجموعه مراجعه می‌کنند.

معاون اداری و مالی کمیته امداد امام خمینی(ره) کردستان ادامه داد: زائران اربعین با هماهنگی‌های انجام‌شده، چه در زمان ورود به استان و چه هنگام بازگشت و خروج از کردستان، امکان استفاده از ظرفیت اسکان اردوگاه را خواهند داشت و خدمات مورد نیاز به آنان ارائه می‌شود.

شریعتی با اشاره به تجربه سال‌های گذشته در میزبانی از زائران اربعین گفت: خدمات ارائه‌شده در سال‌های گذشته با استقبال و رضایتمندی زائران همراه بوده و همین موضوع زمینه‌ساز حضور دوباره برخی از زائران و همراهان آنان در این مجموعه شده است.

وی تأکید کرد: کمیته امداد امام خمینی(ره) استان کردستان در چارچوب مسئولیت‌های خود و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، آمادگی دارد در ایام اربعین حسینی خدمات لازم را به زائران ارائه کرده و در مسیر تسهیل تردد و اسکان آنان مشارکت کند.