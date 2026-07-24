خانواده ماکان نصیری مهمان اختتامیه «مشق ناتمام»

به گزارش خبرگزاری مهر، خانواده ماکان نصیری شهید مفقودالاثر مدرسه میناب به همراه هنرمندانی مانند بابک خواجه‌پاشا، محسن شریفیان و حبیب احمدزاده مهمان شب پایانی رویداد فرهنگی و هنری «مشق ناتمام» در پل طبیعت تهران شدند.

این خانواده‌، پس از تماشای پرفورمنس‌های کودکان در پل طبیعت تهران و در میان تشویق‌های فراوان و ایستاده حاضران، به تماشای ویدیویی با اجرای پرویز پرستویی که به همت موزه صلح ایران آماده شده بود، نشستند.

حسین پارسایی پس از پایان پرفورمنس‌ها، خانواده نصیری را روی سن برد و ضمن تعظیم به مقام آنها، تاکید کرد: ما همه این جا ایستاده‌ایم که غمی از شما بکاهیم. حضور شما، مزد بچه‌هایی است که در یک ماه گذشته، مشغول مشق ناتمام هستند.

در پایان نیز، خانواده‌ شهید مفقودالاثر ماکان نصیری پس از امضای دفتر یادبود رویداد «مشق ناتمام» به نمایندگی از مادران داغدار ۱۶۸ کودک شهید میناب، شمع‌هایی را به یاد آنها روشن کردند.

رویداد بزرگ فرهنگی هنری «مشق ناتمام» در پل طبیعت تهران به روایت حسین پارسایی و تهیه‌کنندگی صادق میرکریمی پس از ۱۰ شب، امشب ۲ مرداد به پایان رسید.