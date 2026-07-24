یادداشت مجید مجیدی درباره کودکان شهید میناب در رویداد «مشق ناتمام»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رویداد، مجید مجیدی از رویداد فرهنگی هنری «مشق ناتمام» با محوریت گرامیداشت یاد بیش از ۴۰۰ کودک شهید ایران در پل طبیعت تهران بازدید کرد. پیروز حناچی شهردار اسبق تهران نیز در این بازدید حضور داشت.

مجیدی بعد از حضور روی پل و تماشای پرفورمنسی که با بیش از ۳۵ بازیگر کودک و نوجوان اجرا شد، از کودکان تشکر کرد.

مجیدی سپس در دفتر یادبود «مشق ناتمام» درباره کودکان شهید ایران و کودکان مدرسه «شجره طیبه» میناب یادداشتی به این شرح نوشت:

«به نام خالق زیبایی‌ها

ضمن تشکر و قدردانی از عزیزان حسین پارسایی و محمدصادق میرکریمی و کلیه گروه همکارانشان که یاد و نام شهدای جنگ رمضان بخصوص شهدای مدرسه میناب را گرامی داشتند، قدردان زحمات شما هستیم.

شهدای مدرسه میناب برای همیشه در تاریخ سرافراز ایران باقی خواهند ماند و قطعا خون پاک و مطهرشان پیروزی ایران عزیز را رقم خواهد زد. به امید پیروزی برای ایران سرافراز»

امشب دوم مرداد آخرین شب از رویداد بزرگ فرهنگی هنری «مشق ناتمام» در پل طبیعت تهران با مهمانان ویژه است. این رویداد به روایت حسین پارسایی و تهیه‌کنندگی صادق میرکریمی برگزار می‌شود.