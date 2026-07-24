به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با اهتزاز بزرگترین پرچم عزای حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در غرب کشور، آیین آغاز رسمی عملیات خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی در مرز بین‌المللی خسروی با حضور مسئولان استانی برگزار شد.



استاندار کرمانشاه در حاشیه این مراسم با تبریک توفیق خدمتگزاری به زائران حضرت سیدالشهدا (ع)، اظهار کرد: برنامه‌ریزی‌های لازم برای میزبانی از زائران اربعین از ماه‌ها قبل آغاز شده و با همکاری همه دستگاه‌های اجرایی، اقدامات زیرساختی گسترده‌ای در مرز خسروی به انجام رسیده است تا زائران با آرامش و رضایت از این مرز تردد کنند.



منوچهر حبیبی با اشاره به اجرای طرح‌های عمرانی و خدماتی در مرز خسروی، افزود: مسیرهای منتهی به این پایانه مرزی بهسازی و ساماندهی شده و تلاش شده است شرایطی ایمن و همراه با آسایش برای زائران فراهم شود. با توجه به گرمای هوا در ایام اربعین نیز حدود ۶ هزار متر مربع به فضای سایبان‌های مرز افزوده شده تا زائران در زمان تردد از امکانات مناسب‌تری بهره‌مند شوند.



وی با تأکید بر تسهیل فرآیند عبور زائران از مرز، تصریح کرد: گیت‌های خروجی تقویت شده و برنامه‌ریزی‌ها به گونه‌ای انجام شده است که فرآیند خروج زائران در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود و زمان عبور از هر گیت به حدود چهار ثانیه کاهش یابد.



استاندار کرمانشاه با اشاره به هماهنگی‌های انجام شده با مسئولان کشور عراق، گفت: در هفته گذشته آخرین نشست‌های مشترک با مسئولان استان دیالی عراق و همچنین سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق برگزار شد و هماهنگی‌های لازم برای تسهیل تردد و ارائه خدمات به زائران در دو سوی مرز انجام گرفته است.



حبیبی ادامه داد: همچنین تعامل و هماهنگی لازم با مسئولان موکب‌های مستقر در خاک عراق انجام شده تا خدمات مطلوبی به زائران پس از ورود به این کشور ارائه شود و روند خدمت‌رسانی بدون وقفه ادامه یابد.



وی با بیان اینکه تمامی ظرفیت‌های استان برای خدمت به زائران اربعین بسیج شده است، خاطرنشان کرد: از ورودی استان در شهرستان کنگاور تا نقطه صفر مرزی خسروی، دستگاه‌های اجرایی، امدادی، خدماتی، انتظامی و سایر نهادهای مسئول با آمادگی کامل در حال خدمت‌رسانی هستند و تلاش می‌کنند بهترین شرایط برای زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) فراهم شود.



استاندار کرمانشاه تأکید کرد: امنیت مسیرهای منتهی به مرز خسروی و همچنین زیرساخت‌های لازم برای تردد روان زائران به طور کامل فراهم شده و همه دستگاه‌ها با تمام توان در خدمت زائران هستند تا سفری ایمن، آسان و همراه با آرامش را تجربه کنند.



در پایان این آیین، بزرگترین پرچم عزای حضرت سیدالشهدا (ع) در غرب کشور به اهتزاز درآمد؛ اقدامی که به عنوان نمادی از آغاز رسمی عملیات خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی و تجدید عهد خادمان استان کرمانشاه با آرمان‌های عاشورا و نهضت حسینی انجام شد.