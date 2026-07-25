به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا سوقندی شامگاه جمعه در همایش «مهاجر حقیقت» که در مسجد سلمان فارسی قم برگزار شد، اظهار کرد: سلمان فارسی از برجسته‌ترین شخصیت‌های تاریخ اسلام است که سیره و منش او می‌تواند الگویی ماندگار برای همه انسان‌ها به ویژه مسئولان و مدیران باشد.



مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم، افزود: پیشنهاد نام‌گذاری روز بزرگداشت سلمان فارسی به عنوان روز استاندار مطرح شده و این موضوع با جدیت در حال پیگیری است.



سوقندی بیان کرد: شخصیت سلمان فارسی تنها به دلیل سابقه تاریخی او مورد توجه نیست بلکه ویژگی‌های اخلاقی، مدیریتی و میزان پایبندی او به ولایت، این صحابی بزرگ پیامبر اکرم(ص) را به الگویی ممتاز در فرهنگ اسلامی تبدیل کرده است.



وی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های شخصیتی سلمان فارسی، ساده‌زیستی و دوری از تجمل‌گرایی بود؛ ویژگی‌ای که در تمام دوران مسئولیت و زندگی اجتماعی او به روشنی دیده می‌شد.



سلمان فارسی الگوی ساده‌زیستی بود



مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم گفت: هنگامی که سلمان فارسی در دوران فرمانداری مدائن مسئولیت داشت، تصمیم گرفته شد خانه‌ای برای او ساخته شود اما منزل وی به اندازه‌ای ساده و کوچک بود که هنگام ایستادن، سرش به سقف می‌رسید و هنگام استراحت نیز پاهایش از فضای خانه بیرون قرار می‌گرفت.



وی افزود: این شیوه زندگی، نشان‌دهنده روحیه زهد، قناعت و پرهیز از دنیاطلبی در میان کارگزاران حکومت اسلامی است و سیره سلمان فارسی در این زمینه همچنان می‌تواند الهام‌بخش مدیران باشد.



سوقندی با اشاره به یکی دیگر از جلوه‌های سبک زندگی سلمان فارسی اظهار کرد: زمانی که در مدائن سیل رخ داد و بسیاری از مردم برای حفظ دارایی‌های خود تلاش می‌کردند، سلمان تنها بقچه کوچک خود را برداشت و به نقطه‌ای امن رفت.



وی گفت: سلمان فارسی در آن هنگام جمله‌ای ماندگار بیان کرد و فرمود، سبک‌باران این‌گونه نجات پیدا می‌کنند.



سریال سلمان فارسی به زودی روی آنتن می‌رود



مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم در بخش دیگری از سخنان خود به تولید مجموعه تلویزیونی سلمان فارسی اشاره کرد و افزود: این سریال در حال آماده‌سازی است و پیش‌بینی می‌شود طی ماه‌های آینده از شبکه‌های صدا و سیما پخش شود.



وی خاطرنشان کرد: معرفی شخصیت‌های بزرگ تاریخ اسلام از طریق آثار هنری و رسانه‌ای، نقش مهمی در آشنایی نسل جوان با الگوهای اصیل دینی و تاریخی دارد.



سوقندی در پایان تأکید کرد: زندگی سلمان فارسی سرشار از درس‌های اخلاقی، مدیریتی و اعتقادی است و بازخوانی سیره این شخصیت بزرگ می‌تواند زمینه‌ساز ترویج فرهنگ ولایت‌مداری، مسئولیت‌پذیری و ساده‌زیستی در جامعه باشد.