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۳ مرداد ۱۴۰۵، ۷:۴۴

سلمان فارسی الگویی ماندگار برای حکمرانی اسلامی و ولایت‌مداری است

سلمان فارسی الگویی ماندگار برای حکمرانی اسلامی و ولایت‌مداری است

قم- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم گفت: سلمان فارسی نمونه‌ای ماندگار از حکمرانی اسلامی و ولایت‌مداری است و این شخصیت تاریخ اسلام باید به نسل جوان شناسانده شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا سوقندی شامگاه جمعه در همایش «مهاجر حقیقت» که در مسجد سلمان فارسی قم برگزار شد، اظهار کرد: سلمان فارسی از برجسته‌ترین شخصیت‌های تاریخ اسلام است که سیره و منش او می‌تواند الگویی ماندگار برای همه انسان‌ها به ویژه مسئولان و مدیران باشد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم، افزود: پیشنهاد نام‌گذاری روز بزرگداشت سلمان فارسی به عنوان روز استاندار مطرح شده و این موضوع با جدیت در حال پیگیری است.

سوقندی بیان کرد: شخصیت سلمان فارسی تنها به دلیل سابقه تاریخی او مورد توجه نیست بلکه ویژگی‌های اخلاقی، مدیریتی و میزان پایبندی او به ولایت، این صحابی بزرگ پیامبر اکرم(ص) را به الگویی ممتاز در فرهنگ اسلامی تبدیل کرده است.

وی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های شخصیتی سلمان فارسی، ساده‌زیستی و دوری از تجمل‌گرایی بود؛ ویژگی‌ای که در تمام دوران مسئولیت و زندگی اجتماعی او به روشنی دیده می‌شد.

سلمان فارسی الگوی ساده‌زیستی بود

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم گفت: هنگامی که سلمان فارسی در دوران فرمانداری مدائن مسئولیت داشت، تصمیم گرفته شد خانه‌ای برای او ساخته شود اما منزل وی به اندازه‌ای ساده و کوچک بود که هنگام ایستادن، سرش به سقف می‌رسید و هنگام استراحت نیز پاهایش از فضای خانه بیرون قرار می‌گرفت.

وی افزود: این شیوه زندگی، نشان‌دهنده روحیه زهد، قناعت و پرهیز از دنیاطلبی در میان کارگزاران حکومت اسلامی است و سیره سلمان فارسی در این زمینه همچنان می‌تواند الهام‌بخش مدیران باشد.

سوقندی با اشاره به یکی دیگر از جلوه‌های سبک زندگی سلمان فارسی اظهار کرد: زمانی که در مدائن سیل رخ داد و بسیاری از مردم برای حفظ دارایی‌های خود تلاش می‌کردند، سلمان تنها بقچه کوچک خود را برداشت و به نقطه‌ای امن رفت.

وی گفت: سلمان فارسی در آن هنگام جمله‌ای ماندگار بیان کرد و فرمود، سبک‌باران این‌گونه نجات پیدا می‌کنند.

سریال سلمان فارسی به زودی روی آنتن می‌رود

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم در بخش دیگری از سخنان خود به تولید مجموعه تلویزیونی سلمان فارسی اشاره کرد و افزود: این سریال در حال آماده‌سازی است و پیش‌بینی می‌شود طی ماه‌های آینده از شبکه‌های صدا و سیما پخش شود.

وی خاطرنشان کرد: معرفی شخصیت‌های بزرگ تاریخ اسلام از طریق آثار هنری و رسانه‌ای، نقش مهمی در آشنایی نسل جوان با الگوهای اصیل دینی و تاریخی دارد.

سوقندی در پایان تأکید کرد: زندگی سلمان فارسی سرشار از درس‌های اخلاقی، مدیریتی و اعتقادی است و بازخوانی سیره این شخصیت بزرگ می‌تواند زمینه‌ساز ترویج فرهنگ ولایت‌مداری، مسئولیت‌پذیری و ساده‌زیستی در جامعه باشد.

کد مطلب 6898003

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