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۳ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۰۹

فعالیت شبانه‌روزی ۱۷ موکب مردمی در جاده های مواصلاتی شادگان

فعالیت شبانه‌روزی ۱۷ موکب مردمی در جاده های مواصلاتی شادگان

شادگان - رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات شادگان از فعالیت شبانه‌روزی ۱۷ موکب مردمی به منظور خدمات به زائران اربعین در جاده های مواصلاتی این شهرستان خبرداد.

محمدجلیل قناد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تعداد ۱۷ موکب مردمی در جاده‌های مواصلاتی این شهرستان در ایام اربعین به زائران عبوری خدمت رسانی می‌کنند.

وی افزود : ۱۵ موکب مردمی در سه‌راهی خور دورق در مسیر جاده ماهشهر – آبادان و دو موکب دیگر در سه‌راهی دارخوین در مسیر جاده اهواز – آبادان، مستقر شده و در حال ارائه خدمات به زائران عبوری هستند.

قناد با قدردانی از خدمات خالصانه موکب‌داران و خادمین موکب‌های شهرستان در ارائه خدمات مطلوب شبانه‌روزی به زائران کربلا، گفت: مردم نیکوکار شهرستان شادگان با عشق و ارادتی که به اباعبدالله الحسین (ع) دارند در ارائه خدمت به زائران اربعین در مسیر رفت و برگشت به کربلا از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کنند.

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات شادگان در پایان گفت: تلاش خواهیم کرد امکانات مورد نیاز موکب‌ها را تا حد امکان تأمین کنیم و با همه توان در خدمت آنان باشیم تا اربعین امسال را با هم‌افزایی و انسجام هرچه بهتر برگزار کنیم.

کد مطلب 6898093

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    نظرات

    • جبوری IR ۱۴:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
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      احسنت جزاکم الله خیر خدا خیرتان بدهد.

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