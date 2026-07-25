محمدجلیل قناد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تعداد ۱۷ موکب مردمی در جادههای مواصلاتی این شهرستان در ایام اربعین به زائران عبوری خدمت رسانی میکنند.
وی افزود : ۱۵ موکب مردمی در سهراهی خور دورق در مسیر جاده ماهشهر – آبادان و دو موکب دیگر در سهراهی دارخوین در مسیر جاده اهواز – آبادان، مستقر شده و در حال ارائه خدمات به زائران عبوری هستند.
قناد با قدردانی از خدمات خالصانه موکبداران و خادمین موکبهای شهرستان در ارائه خدمات مطلوب شبانهروزی به زائران کربلا، گفت: مردم نیکوکار شهرستان شادگان با عشق و ارادتی که به اباعبدالله الحسین (ع) دارند در ارائه خدمت به زائران اربعین در مسیر رفت و برگشت به کربلا از هیچ تلاشی دریغ نمیکنند.
رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات شادگان در پایان گفت: تلاش خواهیم کرد امکانات مورد نیاز موکبها را تا حد امکان تأمین کنیم و با همه توان در خدمت آنان باشیم تا اربعین امسال را با همافزایی و انسجام هرچه بهتر برگزار کنیم.
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