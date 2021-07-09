عبدالجلیل قناد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برای انسجام بیشتر و مدیریت بهتر و افزایش ارائه خدمات به زائران، موکب‌های اربعین حسینی شناسنامه‌دار می‌شوند.

وی افزود: طبق دستورالعمل صادر از ستاد مرکز و انجام سیر مراحل اداری توانسته‌ایم برای همه موکب‌های شهرستان شادگان که قصد ارائه خدمت را در مراسم اربعین حسینی داشته‌اند، پروانه موکب داری صادر کنیم تا کار به صورت قانونی و نظام‌مند پیش برود.

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات شادگان ادامه داد: تسهیل شرایط برای موکب داران سبب ارائه مطلوب‌تر خدمات توسط آنان به زائران و رفع مشکلات احتمالی موکب داران در خدمات‌رسانی می‌شود.

قناد از همه هیئت‌های مذهبی، نهادها و مدیران مواکبی که سال‌های گذشته افتخار خدمت به زائران را داشته‌اند و نیز اشخاص و خیرانی که تمایل دارند از امسال در این امر مشارکت کنند، دعوت کرد تا برای تشکیل پرونده و ثبت‌نام در طرح شناسنامه‌دار کردن مواکب و دریافت پروانه فعالیت به ستاد عتبات عالیات شهرستان شادگان مراجعه کنند.