به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «خود آموز موسیقی (تئوری موسیقی و سلفژ)» یکی از تازه ترین آثار تالیفی و پژوهشی حوزه موسیقی به جای مانده از یک دوره تاریخی قدیمی با تالیف ضیا مختاری و گردآوری و نت نویسی شهاب منا است که طیروزهای گذشته ویژه تدریس در آموزشگاه و علاقهمندان به فراگیری موسیقی، پیش روی مخاطبان قرار گرفت.
شهاب منا در توضیحات پیرامون این اثر تالیفی پژوهشی نوشته است:
کتابی که فراروی خود دارید یکی از نخستین آثار چاپشده درباره آموزش تئوری موسیقی در ایران است که در سال ۱۳۱۶ به انتشار رسیده است.
چند سال پیش، دوستی نسخهای از چاپ سوم این اثر (آبانماه ۱۳۱۶) را به اینجانب هدیه داد. نخستین ویژگی ظاهری قابلِتوجه این کتاب اندازه آن در قطع جیبی بود که اثر را بهعنوان راهنمایی مختصر و کاربردی و از نظر ظاهری خوشایند و جذاب جلوه میداد.
از دیگر ویژگیهای ظاهری اثر درج عبارات «مصوب شورای عالی معارف» و «مخصوص تدریس در آموزشگاهها» بر صفحه عنوان آن بود که از دارابودن استانداردهای آموزشی در ارائۀ کتاب حکایت میکرد.
تقریظ استاد علینقی وزیری، استاد دانشگاه طهران، بر این اثر به تاریخ خرداد ۱۳۱۶ نیز مؤید همین فرضیه بود، چنانکه وزیری از آن بهعنوان «کتابی که در آن اصول تعلیم موسیقی کاملاً رعایت گشته، قواعد سهل و موجز بیان شده و برای اشاعه موسیقی خدمتی است که آقای ضیاء مختاری، نگارنده آن، به عالم موسیقی نمودهاند» یاد میکند.
پیش از تقریظ استاد علینقی وزیری نامهای از علیاصغر حکمت، وزیر معارف و اوقاف، خطاب به اداره معارف و اوقاف به تاریخ ۱/۶/۱۳۱۶ درج شده بود که از تصویب اثر در شورای عالی معارف در تاریخ ۱۴ اردیبهشت ۱۳۱۶ برای تدریس در آموزشگاهها و تمجید از آن بهعنوان «کتابی سودمند و تازه که به سبک نوین در رشته موسیقی نگارش یافته و جهت آشنایی با قواعد نتخوانی و سرایش (سُلفژ) مناسب و مفید است» حکایت داشت.
علیهذا لازم است به هنرآموزان سرود و موسیقی دستور دهید تدریس کتاب مزبور را ضمن ساعات رسمی سرود و موسیقی در عموم آموزشگاهها معمول دارند.
این کتاب به همراه شرح حال و آثار ضیاء مختاری، با حروفنگاری و نتنویسی مجدد و با صفحهبندی مطابق نسخه اولیه، در ۱۵۶ صفحه قطع جیبی بهاهتمام نشر خنیاگر منتشر شده است.
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