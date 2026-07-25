مصرف ۹۰ درصد آب تولیدی آذربایجان غربی در بخش کشاورزی

مجید رستگاری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در استان سه حوضه آبریز ارس با ۲۸ درصد، دریاچه ارومیه با ۶۸ درصد و زاب با ۸ درصد داریم که میزان آب تولیدی در این سه حوزه بیش از ۸ میلیارد مترمکعب است.

وی ادامه داد: از این میزان ۹۰ درصد آب در بخش کشاورزی، ۸.۵ درصد در بخش آب شرب و یک و نیم درصد در بخش صنعت استان مصرف می شود.

رستگاری اضافه کرد: در برنامه هفتم توسعه کاهش یک ونیم میلیارد مترمکعبی آب در کشور هدف گذاری شده که سهم آذربایجان غربی ۶۰۰ میلیون مترمکعب است که برای تحقق نیازمند تعامل، همکاری بخش های مختلف از جمله مردم و کشاورزان هستیم.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی گفت: بر اساس اعلام مسئولان آبفای استان سرانه استاندارد مصرف به ازای هر نفر ۱۳۵ لیتر بوده این در حالی است که سرانه مصرف در استان ما به ۲۲۰ لیتر رسیده است و نیازمند همراهی مردم برای صرفه جویی هستیم.

رستگاری با بیان اینکه با توجه به مصرف بالای آب در بخش کشاوری برای صرفه جویی در این بخش ضمن آبیاری نوین تغییر الگوی کشت را در دستور کار قرار دهیم، گفت: از ۶۰۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی تنها ۲۲۰ هزار هکتار اراضی استان به آبیاری نوین مجهز هستند.

وی تاکید کرد: معیشت مردم باید از کشاورزی تغییر یابد که برای تحقق آن نیز باید دولت اقدامات جبرانی برای معیشت کشاورزان انجام گیرد و در این راستا نیز اقدامات وابستگی کشاورزی به آب های زیرزمینی کاهش یابد.

رستگاری در خصوص منابع آبی استان‌گفت: در استان ۱۷ سد بیش از دومیلیارد و ۵۰۰ میلیون مترمکعب آب به همراه ۱۵ رودخانه به طول ۵ هزار و ۱۰۰ کیلومتر داریم که پس از سه سال خشکسالی امسال به دلیل بارش ها وضعیت نسبتا نرمالی دارند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی در خصوص وضعیت آبخوان های استان گفت: در سه حوضه آبی استان ۲۳ محدوده مطالعاتی شامل ۳۲ آبخوان با مساحت ۵ هزار و۳۴ کیلومترمربع داریم که از سال ۷۹ تاکنون این محدوده ها پایش می شوند.

رستگاری اضافه کرد: متاسفانه با وجود بارش ها به دلیل خشکسالی های گذشته حجم سطح آبخوان های استان به صورت ارتفاعی تحلیل می روند و نیازمند صرفه جویی و تقویت آبخوان ها هستیم.

وی با اشاره به اینکه ارتفاع عمق چاه ها در ارومیه به ۴۲ متر و در خوی و سلماس به ۳۸۰ متر رسیده است، خاطرنشان کرد: با وجود افزایش سه برابری بارش ها اگر وضعیت کنترل نشود شاهد فرونشست در برخی دشت های استان خواهیم بود.

رستگاری اضافه کرد: هم اکنون وضعیت سه الی چهار دشت در استان به دلیل برداشت های بی رویه در دوره خشکسالی از آبخوان ها به خصوص در سلماس و کهریز ارومیه بحرانی و فوق بحرانی است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی ممنوعیت حفر چاه بر اساس قوانین در دشت های ممنوعهه، تغییر الگوی کشت بخش کشاورزی، را از اقدامات بازدارنده در خصوص تقویت آبخوان های این مناطق عنوان کرد.

رستگاری اجرای طرح تعادل بخشی برای حفظ آبخوان ها را از مهمترین اقدامات این شرکت در سال های اخیر برشمرد و گفت: انسداد چاه های غیرمجاز، نصب کنتور هوشمند، استفاده ازرمشت محصولات کم آب بر به همراه تغذیه مصنوعی آبخوان از دیگر اقدامات این شرکت به شمار می رود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی تعداد چاه های مجاز استان را ۳۳ هزار حلقه عنوان و اصافه کرد: در کنار این چاه ها ۳۰ هزار حلقه چاه کشاورزی، ۹ هزار و ۴۰ حلقه چاه آب شرب و دو هزار و ۹۰۰ چاه در حوزه صنعت داریم که این چاه ها ضمن نصب کنتور هوشمند به صورت مستمر رصد و پایش می شوند.