خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: در روزگاری که بسیاری از جوانان در هیاهوی زندگی گم می‌شوند، دخترانی هستند که مسیرشان را در خدمت، ایمان و مسئولیت پیدا می‌کنند.

"الهه حسنی" از همان نسل است... نسلی که جهاد را نه در شعار، که در میدان عمل معنا می‌کند و از نوجوانی قدم در مسیر فعالیت‌های فرهنگی و قرآنی گذاشته است.

وی که متولد شهریورماه ۱۳۸۳ است، فعالیت خود را از سال ۱۴۰۱ با عضویت در مجموعه «دختران حاج قاسم» آغاز کرد و از تیرماه ۱۴۰۴ به عنوان مدیر قرارگاه نوجوان ستاد تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی فعالیت خود را ادامه داد.

خانواده‌ای که هم‌سنگر خدمت شدند

اما آنچه او را متمایز می‌کند، نه صرفاً مسئولیت و عنوان، بلکه روحیه‌ای است که خستگی را نمی‌شناسد و هر فرصت را به میدان خدمت تبدیل می‌کند.

در این مسیر، خانواده تنها همراه او نبوده‌اند بلکه هم‌سنگر او بوده‌اند. پدر و مادرش از نخستین روزهای فعالیت، حامی و مشوقش بودند و در بسیاری از برنامه‌ها، به‌ویژه برپایی موکب‌های مردمی، دوشادوش او حضور داشتند.

روایت این خانواده، روایت خانه‌ای بوده که جهاد را سبک زندگی خود انتخاب کرده است. خانه‌ای که خدمت بی‌چشم‌داشت به مردم و تلاش در مسیر قرآن و انقلاب، در تار و پود آن جریان دارد.

از برپایی موکب‌های مردمی و تبیین طرح «زندگی با آیه‌ها» تا تربیت نوجوانان، روایتگری، تولید محتوای فرهنگی، برگزاری رویدادهای قرآنی و حضور در میدان‌های مختلف اجتماعی، همه نشان می‌دهد که برای او قرآن تنها کتابی برای تلاوت نیست بلکه نقشه راه زندگی است.

نسلی که خود وارد میدان می‌شود

الهه حسنی، نماینده نسلی است که باور دارد می‌توان در جوانی اثرگذار بود. نسلی که به جای تماشای میدان، خود وارد میدان می‌شود و با اخلاص، امید و ایمان، آینده را می‌سازد. شاید راز ماندگاری چنین جوانانی همین باشد.

اینکه بی‌هیاهو، اما پیوسته، چراغ خدمت را روشن نگه می‌دارند و ثابت می‌کنند جهاد فرهنگی، از دل‌های مؤمن، خانواده‌های همراه و دستان خستگی‌ناپذیر آغاز می‌شود.

وی روایت نسلی است که ثابت کرده برای اثرگذاری، نه سن و سال اهمیت دارد و نه عنوان... آنچه ماندگار می‌شود، ایمان، اخلاص و قدم‌هایی است که بی‌ادعا در مسیر خدا و خدمت به مردم برداشته می‌شود.

روایت یک دختر جهادی

ساعتی را با این جهادگر جوان به گفتگو نشستیم تا از مسیر فعالیت‌های فرهنگی، نقش خانواده در این راه، تجربه حضور در میدان‌های اجتماعی و نگاهش به مسئولیت نسل جوان در ساخت آینده کشور بگوید.

حسنی با اشاره به حمایت خانواده در مسیر فعالیت‌های فرهنگی خود اظهار کرد: خوشحالم که در تمامی این برنامه‌ها خانواده حامی من هستند و در برپایی موکب‌ها نیز پدرم به صورت خودجوش و بدون چشمداشت کمک و همراهی می‌کنند.

موکب‌ها و برنامه‌های فرهنگی در روزهای جنگ

وی از برپایی موکب‌های فرهنگی در میدان مادر و میدان شهید خامنه‌ای بیرجند خبر داد و گفت: از اوایل جنگ رمضان برنامه‌های مختلفی برگزار شد که یکی از آن‌ها محفل نوجوانانه دختران حاج قاسم از روز نخست تا هفتمین روز شهادت رهبر شهید انقلاب بود که در این برنامه، طرح «زندگی با آیه‌ها» و منویات رهبر معظم انقلاب برای نوجوانان تبیین شد.

مدیر قرارگاه نوجوان ستاد تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی ادامه داد: حدود دو ماه برنامه «تریبون حماسه» با عنوان «سخنگوی حماسه خیابان» برگزار شد که در جریان آن حدود هزار و ۵۰۰ دقیقه از رجزخوانی کودکان و نوجوانان ضبط شد.

وی افزود: همچنین به مدت ۱۰ شب در پارک توحید بیرجند برنامه رجزخوانی نوجوانان برگزار شد که حاصل آن تولید ۶۰ کلیپ فرهنگی بود.

حسنی با اشاره به برنامه‌های عید غدیر گفت: در جشن کیلومتری غدیر، دختران حاج قاسم دو موکب برپا کردند که یکی ویژه برنامه‌های کودکان و دیگری ویژه نمایشگاه قرآنی بود.

به گفته وی، در موکب قرآنی، طرح «زندگی با آیه‌ها» برای پدران و مادران تبیین و ثبت‌نام در طرح «سفیران قرآنی» انجام شد.

حضور نوجوانان در میدان‌های اجتماعی

وی بیان کرد: در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب نیز ۲۷ نفر از اعضای دختران حاج قاسم برای حضور در این مراسم به مشهد اعزام شدند.

مسئول جبهه ملی دختران حاج قاسم و قرارگاه نوجوانان خراسان جنوبی از شناسایی هسته‌های نوجوان در محلات مختلف بیرجند خبر داد و گفت: پس از برگزاری نشست‌های مختلف، ۱۸ هسته نوجوانانه شناسایی و در ادامه یک رزمایش با حضور این هسته‌ها برگزار شد.

حسنی با اشاره به دیگر برنامه‌های اجرا شده افزود: همایش «رد پای سه‌ساله امام حسین (ع)» برگزار شد و از ظرفیت‌های اعتکاف و نماز جمعه برای تبیین طرح «زندگی با آیه‌ها» استفاده کردیم.

وی ادامه داد: پس از جنگ ۱۲ روزه و حوادث دی‌ماه، دیداری با جانبازان داشتیم و روایت زندگی و خاطرات آنان نیز ثبت و نوشته شد.

رویدادهایی برای تقویت جریان نوجوانی

حسنی همچنین از برگزاری رویداد «راوین» خبر داد و گفت: این رویداد با موضوع روایت به سبک آوینی، پیش از روز دختر و با همکاری دختران حاج قاسم و گروه سراج برگزار شد.

وی افزود: برنامه «آدینه ۱۶۸» هم به مناسبت شهادت دختران میناب، پیش از روز دختر برگزار شد.

این جهادگر جوان ادامه داد: رویداد «نوجوان سفیر ۲» نیز به صورت همزمان در پنجم اردیبهشت‌ماه در طبس و در قالب دو کارگاه برگزار شد.

تلاش برای اعتلای فرهنگی کشور

حسنی به برگزاری رویداد «خط و خطر» اشاره کرد و گفت: هدف از اجرای این برنامه‌ها، تقویت جریان نوجوانان، ترویج فرهنگ قرآنی و ایجاد زمینه حضور فعال نسل جوان در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی است.

حسنی با تأکید بر علاقه و دلبستگی خود به کشور و آرمان‌های انقلاب اسلامی اظهار کرد: هدف ما این است که با بهره‌گیری از ظرفیت نوجوانان، در مسیر اعتلای فرهنگی کشور قدم برداریم و بتوانیم سهمی هرچند کوچک در خدمت به مردم و تحقق منویات رهبر معظم انقلاب داشته باشیم.

وی افزود: باور دارم جوانان و نوجوانان امروز می‌توانند نقش‌آفرینان اصلی آینده کشور باشند و اگر با ایمان، امید و روحیه جهادی پای کار باشند، می‌توانند برای ایران اسلامی افتخارآفرینی کنند.

حسنی بیان کرد: حضور در این مسیر برای من یک مسئولیت و افتخار است و تلاش می‌کنم در حد توانم برای سربلندی کشور و خدمت به ارزش‌های انقلاب گام بردارم.

خراسان جنوبی، مهد جهاد و مردمانی است که خدمت را در تار و پود زندگی خود معنا کرده‌اند. از نسل‌های گذشته تا جوانانی چون الهه حسنی که امروز با تکیه بر ایمان، قرآن و روحیه مسئولیت‌پذیری، پرچم جهاد فرهنگی را بر دوش گرفته‌اند.