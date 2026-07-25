  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۰۸

نخستین سفر دبیرکل سازمان ملل به سوریه بعد از ۱۷ سال

نخستین سفر دبیرکل سازمان ملل به سوریه بعد از ۱۷ سال

دبیرکل سازمان ملل صبح امروز در پاسخ به دعوت رژیم جولانی وارد دمشق شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل صبح امروز وارد دمشق شد. این نخستین سفر یک دبیرکل سازمان ملل به سوریه طی ۱۷ سال گذشته به شمار می رود.

اسعد الشیبانی وزیر خارجه رژیم جولانی از گوترش و هیئت همراه وی در فرودگاه بین المللی دمشق استقبال کرد.

پیشتر سخنگوی گوترش اعلام کرده بود این سفر در پاسخ به دعوت رژیم جولانی صورت می گیرد. قرار است گوترش با جولانی و تعدادی از عناصر رژیم وی دیدار کند.

دبیرکل سازمان ملل گفت که این سازمان به حمایت از رژیم جولانی و ملت سوریه پایبند است.

کد مطلب 6898186

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۰:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
      0 0
      پاسخ
      دبیر کل سازمان ملل حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به جمهوری اسلامی ایران و ترور رهبر انقلاب و ترور 168 دانش آموز دبستانی را حتی محکوم هم نمی کند اما به دیدار سرکردگان القاعده در سوریه اشغالی می رود و حمایت خود را از رژیم ترور سوریه اعلام می کند. ننگ و لعنت بر این دبیر کل بیشرم و بی آبرو و ننگ بر سازمان ملل.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها