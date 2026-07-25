به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی نیازی، معاون توسعه اشتغال بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام (ره) با اشاره به اقدامات این بنیاد برای حمایت از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده، اظهار کرد: در جریان جنگ تحمیلی اخیر نیز از نخستین روزهای حملات دشمن به مناطق مسکونی، اداری، واحدهای تولیدی، کارخانه‌ها، مغازه‌ها و کسب‌وکارهای مردمی، فرآیند شناسایی و حمایت از آسیب‌دیدگان را آغاز کرد.

وی افزود: با همکاری دستگاه‌های اجرایی، کسب‌وکارهای آسیب‌دیده در سراسر کشور شناسایی شدند و رویکرد بنیاد برکت از ابتدا این بود که فارغ از میزان خسارت واردشده ـ که جبران آن در حوزه مسئولیت دولت و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط قرار دارد ـ زمینه بازگشت سریع این واحدها به چرخه تولید و فعالیت اقتصادی فراهم شود.

معاون توسعه اشتغال بنیاد برکت بیان کرد: فرآیند شناسایی کسب‌وکارهای آسیب‌دیده در شهرک‌های صنعتی، واحدهای صنفی مستقر در سطح شهرها، بنگاه‌های تولیدی و کارخانه‌ها آغاز شد و حمایت‌ها با هدف بازگشت این واحدها به فعالیت اقتصادی در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: در قالب این طرح، واحدهای تولیدی و کارخانه‌ها تا سقف ۵ میلیارد تومان و کسب‌وکارهای خرد تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان مورد حمایت قرار گرفتند؛ در مجموع، ۵ هزار و ۶۷۳ طرح و کسب‌وکار آسیب‌دیده در این طرح شناسایی شد که شامل طیف گسترده‌ای از واحدهای صنفی، خدماتی، تولیدی و صنعتی بود. برای این تعداد طرح، حدود یک‌هزار و ۹۸۵ میلیارد تومان تسهیلات در نظر گرفته شده و به شبکه بانکی معرفی شده است.

نیازی تصریح کرد: تاکنون برای ۳ هزار و ۶۶۹ کسب‌وکار آسیب‌دیده از جنگ تحمیلی، در مجموع ۹۷۱ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده و این واحدها توانسته‌اند فعالیت خود را از سر بگیرند و دوباره وارد چرخه تولید و ارائه خدمات شوند.

وی با اشاره به برنامه‌های این بنیاد در سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: حمایت از کسب‌وکارهایی که به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم از تبعات جنگ آسیب دیده‌اند، در دستور کار قرار دارد؛ بخشی از این آسیب‌ها مربوط به خسارت‌های فیزیکی است و بخشی دیگر ناشی از مشکلات سرمایه در گردش، افزایش قیمت‌ها، کاهش نقدینگی یا نیاز به تغییر و توسعه کسب‌وکارها متناسب با شرایط جدید است.

معاون توسعه اشتغال بنیاد برکت درباره استان‌های دارای بیشترین حجم خسارت گفت: بیشترین حجم حمایت‌ها مربوط به استان‌ها و شهرهایی بوده است که بیشترین آسیب را از حملات دشمن متحمل شده‌اند؛ استان تهران و شهر تهران، استان و شهر اصفهان، ایلام، هرمزگان، بوشهر، استان مرکزی، قم و البرز از جمله مناطقی هستند که بیشترین پرونده‌های حمایتی در آن‌ها ثبت شده است. این مناطق به دلیل حجم بالاتر خسارات یا قرار گرفتن در معرض حملات بیشتر، در اولویت حمایت‌های بنیاد برکت قرار گرفته‌اند.

وی با اشاره به امکان ثبت درخواست برای کسب‌وکارهای جامانده خاطرنشان کرد: برای جلوگیری از جاماندن کسب‌وکارهای آسیب‌دیده، اطلاع‌رسانی عمومی انجام شده و تمامی صاحبان کسب‌وکارهایی که دچار آسیب فیزیکی شده‌اند و تاکنون شناسایی نشده‌اند، می‌توانند با سامانه ۸۹۰۰ تماس بگیرند.

نیازی تأکید کرد: بنا بر سیاست بنیاد برکت، از زمان ثبت درخواست تا معرفی به بانک، حداکثر ۱۰ روز کاری زمان نیاز است و در صورت تکمیل مدارک، فرآیند پرداخت تسهیلات نیز با اولویت انجام خواهد شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: برای اجرای این طرح، دو هزار میلیارد تومان منابع پیش‌بینی شده که از این میزان، یک‌هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه با بازپرداخت پنج‌ساله و سقف ۵۰۰ میلیون تومان و ۵۰۰ میلیارد تومان نیز تسهیلات با نرخ حدود ۱۶ تا ۱۷ درصد و بازپرداخت چهارساله برای حمایت از واحدهای اقتصادی اختصاص یافته است.