به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام اداره کل صمت استان تهران؛ سازمان صمت تهران در راستای حمایت از کسب‌وکارهایی که در پی حوادث اخیر دچار آسیب‌های فیزیکی شده‌اند، نسبت به معرفی واحدهای واجد شرایط به بنیاد برکت و بنیاد علوی اقدام کرده است. این تسهیلات صرفاً برای جبران خسارات واردشده به ماشین‌آلات و مواد اولیه تخصیص می‌یابد.

براساس این گزارش، بنیاد برکت تسهیلات خود را در دو سطح ارائه می‌دهد؛ به‌طوری‌که تسهیلات تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان با نرخ سود ۲ درصد و باز پرداخت ۷ ساله و همچنین تسهیلات از ۵۰۰ میلیون تومان تا یک میلیارد تومان با نرخ سود ۱۵ درصد و بازپرداخت ۳ ساله در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد. پرداخت این تسهیلات پس از معرفی از طریق دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید انجام خواهد شد.

همچنین بنیاد علوی نیز در قالب سه سطح حمایتی، تسهیلاتی تا سقف ۳ میلیارد تومان برای بنگاه‌های کوچک و آسیب‌دیده در نظر گرفته است.

بر این اساس، تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی با نرخ سود ۲ درصد، یک میلیارد تومانی با نرخ سود ۱۱ درصد و تا سقف ۳ میلیارد تومان با نرخ سود ۱۵ درصد پرداخت می‌شود.

گفتنی است معرفی واحدهای مشمول دریافت این تسهیلات نیز از طریق دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید انجام می‌شود.