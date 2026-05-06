به گزارش خبرنگار مهر به نقل از روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی، غلامعلی رحیمی، مدیر طرح حمایت از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده در شرایط اضطرار، اظهار کرد: طی یک ماه گذشته با تحلیل داده‌های وزارت اقتصاد، از جمله داده‌های شاپرک، تأمین اجتماعی، اطلاعات دستگاه‌های کارت‌خوان و درآمدهای مالیاتی، میزان آسیب‌پذیری کسب‌وکارها بر اساس رده‌بندی «ایسیک» و شدت کاهش درآمد در استان‌های مختلف شناسایی و دسته‌بندی شده است.

وی با اشاره به سه گروه اصلی از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده گفت: این گروه‌ها شامل بنگاه‌هایی هستند که به دلیل محدودیت اینترنت بین‌المللی یا اختلال در صنایع هوانوردی دچار افت درآمد شده‌اند، مجموعه‌هایی که بدون آسیب فیزیکی با کاهش شدید تقاضا مواجه شدند و کسب‌وکارهایی که بازار استانی خود را از دست داده‌اند.

رحیمی تصریح کرد: اولویت نخست حمایت، بنگاه‌های کوچک و متوسط (۲ تا ۵۰ نفر بیمه‌شده) هستند. برای این گروه، تسهیلاتی معادل دو ماه پایه حقوق (۴۴ میلیون تومان به ازای هر نفر بر اساس فهرست بیمه دی‌ماه ۱۴۰۴) در نظر گرفته شده است. تاکنون ۵۰ هزار کسب‌وکار متقاضی در سامانه ثبت‌نام کرده و به ۱۰ بانک عامل معرفی شده‌اند.

وی همچنین از آغاز حمایت از ۱۷۰ هزار بنگاه تک‌نفره خبر داد و افزود: بانک ملت تسهیلات غیرحضوری این گروه را بدون ضامن و تنها با امضای الکترونیک بر عهده گرفته است. برای بنگاه‌های بالای ۵۰ نفر نیز تسهیلات ۲۲ میلیون تومانی به ازای هر نفر در نظر گرفته شده که متقاضیان می‌توانند در سامانه kat.mefa.ir ثبت‌نام کنند.

مدیر طرح حمایت درباره شرایط بازپرداخت گفت: این وام‌ها با نرخ ۲۳ درصد سالانه و بازپرداخت ۶ ماهه (با دو ماه تنفس) پرداخت می‌شود. در صورتی که بنگاه تا پایان خردادماه ۸۰ درصد نیروی کار خود را حفظ کند، نرخ بهره با یارانه دولتی به ۱۸ درصد کاهش می‌یابد؛ اما در صورت تعدیل بیش از ۲۰ درصد نیروها، جریمه ۱۲ درصدی لحاظ خواهد شد.

رحیمی در پایان از تدوین دو بسته جدید خبر داد و تشریح کرد: بسته اول شامل تأمین سرمایه در گردش بر اساس درصدی از درآمد سال گذشته و بسته دوم ویژه واحدهای دارای آسیب فیزیکی است. در بسته دوم، تسهیلات تا سقف ۱۰ میلیارد تومان با بازپرداخت ۲ ساله و ۶ ماه تنفس به واحدهای با خسارت ۱۵ تا ۶۵ درصد پرداخت می‌شود. متقاضیان می‌توانند جهت ثبت‌نام و ارزیابی از طریق مرکز تماس ۸۹۰۰-۰۲۱ اقدام کنند.