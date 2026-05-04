جزئیات طرح حمایتی دولت؛ ۴۵۰ هزار شغل تحت پوشش و آغاز پرداخت تسهیلات

به گزارش خبرنگار مهر، طرح حمایت از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده در شرایط اضطرار با هدف افزایش تاب‌آوری و پیشگیری از تعدیل نیرو اجرایی شده و تاکنون ده‌ها هزار کسب‌وکار در آن ثبت‌نام کرده‌اند. غلامعلی رحیمی، مدیر این طرح، اعلام کرد در گام نخست کسب‌وکارهای دارای ۲ تا ۵۰ نفر نیروی کار در اولویت قرار گرفتند و ۴۵ هزار بنگاه آسیب‌دیده با میانگین ۱۱ شاغل ثبت‌نام کرده‌اند که مجموعاً ۴۵۰ هزار شغل را دربرمی‌گیرد.

بیش از ۵۰ درصد این واحدها دارای لیست بیمه رسمی هستند و بیشتر از ۹۰ درصد آن‌ها به شبکه بانکی جهت دریافت تسهیلات معرفی شده‌اند. بخشی از متقاضیان در مرحله تکمیل مدارک و دریافت تسهیلات قرار دارند و بانک‌ها فرآیند توزیع پرونده‌ها را آغاز کرده‌اند. برای کسب‌وکارهای فاقد بیمه رسمی نیز هماهنگی‌هایی با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام شده تا امکان بهره‌مندی فراهم شود.

رحیمی بیان کرد: ثبت‌نام غیرحضوری و بدون ضامن برای بنگاه‌های یک‌نفره در حال انجام است و پیش‌بینی می‌شود حدود ۹۰ هزار واحد از این طریق تسهیلات دریافت کنند. همچنین ثبت‌نام واحدهای بالای ۵۰ نفر آغاز شده و برای نمونه، یک بنگاه با ۲ هزار نیروی کار می‌تواند تا سقف ۵۰ میلیارد تومان تسهیلات دریافت کند.

جزئیات تسهیلات شامل پرداخت معادل دو ماه حقوق پایه به‌ازای هر نفر برای واحدهای تا ۵۰ نفر و یک ماه حقوق پایه برای واحدهای بزرگ‌تر است. نرخ سود ۲۳ درصد تعیین شده که در صورت عدم تعدیل نیرو تا ۱۸ درصد کاهش می‌یابد و دوره بازپرداخت ۶ ماهه خواهد بود؛ نرخ مؤثر تسهیلات بین ۷ تا ۹ درصد برآورد شده است.

هدف اصلی این طرح تأمین نقدینگی کوتاه‌مدت و جلوگیری از اخراج نیروی کار تا تثبیت شرایط است. طرح شامل کسب‌وکارهای دیجیتال و غیررسمی نیز می‌شود و واحدهایی که حتی یک روز لیست بیمه ارسال کرده باشند، مشمول دریافت تسهیلات هستند.

رحیمی افزود: برای کسب‌وکارهای دارای خسارت فیزیکی تا سقف ۱۰ میلیارد تومان، حمایت ویژه در نظر گرفته شده و تاکنون ۱۰ هزار واحد شناسایی و به بانک‌ها معرفی شده‌اند. برای خسارت‌های بیشتر نیز بسته‌های حمایتی تکمیلی برنامه‌ریزی شده است.

در صورت تداوم شرایط اضطراری، امکان تمدید یا بازنگری در تسهیلات وجود دارد و در صورت بازگشت شرایط به حالت عادی، منابع به سایر بخش‌های اقتصادی منتقل خواهد شد.