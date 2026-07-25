صداوسیما بر رعایت الزامات وحدت کلمه اصرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی رسانه ملی، در پی بیانیه شورای اطلاعرسانی دولت، روابطعمومی سازمان صداوسیما اطلاعیه ای را صادر کرد.
توضیحات این اطلاعیه به این شرح است:
«به استحضار مردم شریف ایران میرساند سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی براساس رسالت قانونی و ماموریت ذاتی، همواره خود را مقید به حفظ انسجام ملی حول رهبری حکیم نظام و موظف به همکاری و هماهنگی با همه دستگاهها، بهویژه دولت محترم و خدمتگزار، میداند و در شرایط تاریخی و حساسی که کشور عزیزمان در معرض تهاجم وحشیانه دشمنان این آبوخاک قرار دارد و بیش از پیش نیازمند آرامش و وحدت صفوف است، بر رعایت دقیق الزامات وحدت کلمه اصرار دارد.
نمایش واقعی همداستانی همه مسئولان در راستای خدمت به مردم، ارسال پیام اقتدار به دشمنان و جلوگیری از القای ناصواب و غیرواقعی دوگانگی در مواضع عالی کشور و پرهیز از ترسیم سیمای متشتت از ارکان مدیریت کشور، از جمله امور بسیار مهمی است که رسانه ملی خود را موظف به رعایت آن میداند و کمترین لغزش و کوتاهی در التزام به این واجبات را در پیشگاه تاریخ و ملت شهیدپرور ایران گناهی نابخشودنی میداند که سرنوشتی جز خسران ابدی ندارد.
رسانه ملی میراث بسیار مهم امام مجاهد شهید را که در پیام اخیر رهبری معظم انقلاب اسلامی (حفظهالله) ذیل تعابیر بلند وحدت کلمه و اتحاد مقدس مورد تأکید معظمله قرار گرفت، یادآور میشود و مجدداً اعلام میکند در راستای تحقق آن، به رفتار هوشیارانه، مسئولانه و منطبق با مصالح مورد تأکید نظام پایبند است و خود و همگان را به مراقبت دائمی از آن توصیه میکند.
سازمان صداوسیما خود را آیینه نمایش خدمات و زحمات مسئولان خدوم کشور و بیان دستاوردها و تلاشهای شبانهروزی همه دستگاههای کشور و بهویژه انتشار و تبیین نظرات و مواضع هوشمندانه و انقلابی روسای محترم و معزز قوا و انعکاس مواضع مقتدرانه فرماندهان دلیر و شجاع نیروهای مسلح میداند و بر آن مداومت مینماید.
رسانه ملی ضمن رد اتهامات و نسبتهای ناروا، بر هوشیاری همگانی و توجه به الزامات عمل به وظایف در شرایط حساس فعلی، ذیل انسجام ملی و وحدت کلمه و اجتناب از دامن زدن به تفرقه، که چیزی جز خواست دشمنان ایران نیست، تأکید میکند.
به گزارش مهر، شورای اطلاعرسانی دولت در پی سانسور بخشی از سخنان مسعود پزشکیان رئیسجمهور در روز ملی صنعت، معدن و تجارت از سوی صداوسیما، روز گذشته دوم مرداد بیانیهای صادر کرد.
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