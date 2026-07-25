از نقل قول درباره رای اعتماد به کابینه تا ماجرای اخیر!

یادداشت مهمان، ایمان ترکاشوند، کارشناس رسانه؛ بزرگ‌ترین خسارت روایت‌های مبهم، نه یک تسویه‌حساب سیاسی بلکه فرسایش اعتماد عمومی است. وقتی پای نقل سخن از رهبر شهید انقلاب به میان می‌آید دیگر نمی‌توان با برداشت‌های شخصی یا روایت‌های غیرقابل راستی‌آزمایی سخن گفت. در چنین موضوعاتی، امانت‌داری و مستند بودن یک توصیه اخلاقی نیست بلکه یک ضرورت ملی است.

گلایه اخیر رئیس‌جمهور از صداوسیما درباره بازتاب نیافتن بخشی از اظهاراتش، بیش از آنکه جایگاه رسانه ملی را زیر سؤال ببرد این پرسش را مطرح می‌کند که آیا رسانه‌ ها مجاز هستند که صرفاً بر اساس اظهارات یک مقام اجرایی سخنی را به رهبر شهید انقلاب نسبت دهند و آن را به عنوان یک روایت قطعی منتشر کند؟ پاسخ روشن است،خیر. اتفاقاً در این ماجرا، صداوسیما بر مبنای یک اصل حرفه‌ای عمل کرده است. رسانه ملی حق ندارد سخنی را که امکان احراز و استناد آن وجود ندارد، به رهبر شهید انقلاب منتسب کند حتی اگر گوینده آن رئیس‌جمهور باشد.

آقای رئیس‌جمهور! مردم هنوز ماجرای رأی اعتماد وزرای دولتتان را از یاد نبرده اند. همان روزی که شما با یک روایت مبهم و خلاف واقع در تریبون مجلس شورای اسلامی گفتید همه اعضای پیشنهادی کابینه با رهبری هماهنگ شده است! اما پس از آن، رهبر انقلاب در یک سخنرانی عمومی توضیحاتی بیان کردند که با آن برداشت و سخنان شما تفاوت زیادی داشت. همان تجربه نشان داد که نقل مواضع عالی‌ترین مقام کشور، بیش از هر چیز به دقت، شفافیت و پرهیز از ابهام نیاز دارد.

دفاع از این تصمیم صداوسیما دفاع از یک اصل حرفه‌ای است.اصلی که می‌گوید هیچ رسانه‌ای نباید بدون سند قابل اتکا، سخنی را به رهبر انقلاب نسبت دهد. اگر این اصل نادیده گرفته شود، مرز میان خبر، برداشت و روایت شخصی از بین خواهد رفت و نخستین قربانی آن، اعتماد عمومی خواهد بود.

آقای رئیس جمهور! امروز کشور بیش از هر زمان دیگری به آرامش، انسجام و همدلی نیاز دارد. شایسته است مسئولان به جای دامن زدن به منازعات جناحی، با گفتار دقیق، مستند و مسئولانه، سرمایه اجتماعی کشور را تقویت کنند. همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب (حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای) تأکید کرده‌اند: «اختلافاتِ غیرموجه و حتی موجه را به تنازع و تفرقه تبدیل نکنند».