آغازساماندهی فعالان فضای مجازی

به گزارش خبرنگار مهر، محمود محمدی صبح شنبه در نشست با اهالی رسانه و فعالان فضای مجازی استان، با اشاره به ضرورت ساماندهی فعالیت سلبریتی‌ها و فعالان فضای مجازی اظهار کرد: خوشبختانه فضای مجازی در مسیر تنظیم‌گری قرار گرفته و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از هفته آینده فرآیند ساماندهی و بیمه فعالان این حوزه را آغاز می‌کند.

وی افزود: در استان کهگیلویه و بویراحمد نیز این افراد به رسمیت شناخته خواهند شد و هر فردی که از قوانین و مقررات عدول کند، مطابق قانون با وی برخورد خواهد شد.

مسئول فعالان فضای مجازی کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه ایران از نظر دسترسی به فضای مجازی در زمره کشورهای دارای شرایط مناسب قرار دارد، اظهار کرد: در برخی کشورها مانند چین تنها استفاده از شبکه‌های اجتماعی داخلی مجاز است، اما در ایران قوانین متناسبی برای مدیریت این حوزه تدوین شده است.

وی همچنین بر ضرورت بهره‌گیری مدیران از ظرفیت‌های فضای مجازی تأکید کرد و گفت: برخی نمایندگان مجلس با اطلاع‌رسانی شفاف و مستمر از این ابزار در راستای ارتباط مؤثر با مردم استفاده می‌کنند که اقدامی قابل تقدیر است و سایر مدیران نیز باید از این ظرفیت بهره بگیرند.

محمدی افزود: پیشنهاد می‌شود مدیران پیش از انتصاب، دوره‌های آموزشی آشنایی با فضای مجازی را طی کنند، زیرا حکمرانی و مدیریت در دنیای امروز نیازمند شناخت و تسلط بر ابزارهای نوین ارتباطی است.

وی با اشاره به نقش نسل جوان در توسعه فضای دیجیتال، اضافه کرد: دانشجویان و نسل جدید با فضای مجازی پیوند عمیقی دارند و باید از ظرفیت‌های این حوزه برای پیشبرد اهداف توسعه‌ای استان و کشور به بهترین شکل استفاده شود.