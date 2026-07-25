مصطفی باقری خلیلی، مدیرکل پشتیبانی امور فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اهمیت ثبت و گردآوری خُرده‌روایت‌های مردمی از مراسم بدرقه پیکر رهبر شهید انقلاب، حضرت آیت‌الله العظمی سیدعلی حسینی خامنه‌ای (ره)، هم‌زمان با دریافت آثار در فراخوان «روایت وداع»، اجرای چنین طرحی را برای گردآوری و مستندسازی روایت‌های مردمی به‌عنوان مکمل اسناد تاریخ انقلاب اسلامی، مهم و حیاتی ارزیابی کرد و گفت: هر جامعه‌ای برای حفظ هویت تاریخی خود نیازمند ثبت دقیق تجربه‌های انسانی و اجتماعی است. آنچه این رخداد تاریخی را ماندگار می‌کند، احساسات، مشاهدات و روایت‌های مردمی از این فراق جان‌سوز است که بخش مهمی از حقیقت آن را شکل می‌دهد.

وی ادامه داد: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مشارکت در فراخوان «روایت وداع» را حمایت از یک حرکت فرهنگی برای صیانت از سرمایه‌های اجتماعی و فرهنگی کشور می‌داند. این فراخوان فرصتی فراهم کرده است تا مردم، به‌ویژه دانشگاهیان، تجربه‌ها و برداشت‌های شخصی خود را از این مقطع تاریخی ثبت کنند. روایت‌هایی از حضور پرشور ملت والامقام ایران در تجدید پیمان با آرمان‌های رهبر کبیر و رهبر شهید انقلاب و بیعت با حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی بوده و جلوه‌هایی از همبستگی ملی، وفاداری به ارزش‌های انقلاب اسلامی و نقش‌آفرینی مردم در مقاطع سرنوشت‌ساز کشور را به تصویر می‌کشد.

مدیرکل پشتیبانی امور فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، ضمن تاکید بر اولویت روایت‌ها و ارزشمندتر بودن آن نسبت به مهارت نویسندگی شرکت‌کنندگان در این فراخوان، گفت: فلسفه این فراخوان، کشف نویسندگان حرفه‌ای نیست. آنچه برای ما اهمیت دارد، صداقت، اصالت و واقعی بودن روایت‌ها از حضور میلیونی بدرقه‌کنندگان پیکر رهبر شهید و فضای معنوی حاکم بر این مراسم است. ممکن است یک دانشجو تنها چند خط از احساس خود بنویسد یا یکی از اعضای هیئت علمی، تجربه حضورش را روایت کند؛ همین نوشته‌های ساده و صمیمی، وقتی در کنار هم قرار می‌گیرند، تصویری جامع و واقعی از حال‌وهوای جامعه در آن روزها ارائه خواهند داد.

وی مشارکت جامعه دانشگاهی در موفقیت و دستیابی به اهداف این طرح، به‌ویژه در زمینه ثبت حافظه اجتماعی کشور را ارزشمند خواند و افزود: دانشگاه‌ها همواره از مهم‌ترین نهادهای فرهنگ‌ساز کشور بوده‌اند و امروز نیز می‌توانند نقش موثری در ثبت تجربه جمعی جامعه ایفا کنند. از معاونت‌های فرهنگی دانشگاه‌ها، کانون‌های فرهنگی، انجمن‌های علمی، تشکل‌های دانشجویی و استادان انتظار داریم ضمن معرفی این فراخوان، دانشجویان را به ثبت تجربه‌های شخصی خود تشویق کنند. نسل جوان باید بداند روایت امروز او، می‌تواند منبع پژوهش و شناخت نسل‌های آینده از تاریخ معاصر ایران باشد.

مدیرکل پشتیبانی امور فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، با تشریح نقش وزارت علوم در حمایت از این رویداد فرهنگی، اظهار کرد: یکی از ماموریت‌های اصلی معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تقویت هویت ملی، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و مشارکت فرهنگی در دانشگاه‌هاست. طرح «روایت وداع» نیز در همین مسیر حرکت می‌کند؛ زیرا با مشارکت مردم و دانشگاهیان، به ثبت بخشی از حافظه اجتماعی کشور کمک می‌نماید. ما معتقدیم دانشگاه، علاوه بر تولید علم، باید در حفظ و انتقال میراث فرهنگی و تاریخی جامعه نیز نقش موثری ایفا کند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا برای آثار ارسالی برنامه‌ای فراتر از گردآوری و آرشیو نیز پیش‌بینی شده است، گفت: بله، هدف تنها گردآوری روایت‌ها نیست. این آثار می‌توانند در قالب کتاب، مستند، نمایشگاه‌های فرهنگی، تولیدات هنری و حتی پژوهش‌های دانشگاهی مورد استفاده قرار گیرند. هر روایت اصیل، بخشی از سرمایه فرهنگی کشور است و باید زمینه بهره‌برداری علمی، پژوهشی و فرهنگی از آن فراهم شود.

باقری خلیلی در پایان، با دعوت از دانشگاهیان و عموم مردم برای مشارکت در فراخوان «روایت وداع»، اظهار کرد: از همه استادان، دانشجویان، کارکنان دانشگاه‌ها و عموم مردم دعوت می‌کنم تجربه‌ها و احساسات خود را ثبت کنند. طرح ملی «روایت وداع» فرصتی ارزشمند برای مشارکت مردم در ثبت تاریخی این رخداد عظیم است و امیدواریم با همراهی گسترده جامعه، گنجینه‌ای ماندگار از روایت‌های انسانی این برهه تاریخی برای نسل‌های آینده به یادگار بماند.