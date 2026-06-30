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۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۴۴

فراخوان «روایت وداع» برای ثبت خاطرات مردمی از بدرقه رهبر شهید انقلاب

فراخوان «روایت وداع» برای ثبت خاطرات مردمی از بدرقه رهبر شهید انقلاب

فراخوان «روایت وداع» با هدف ثبت و گردآوری خُرده‌روایت‌های مردمی از مراسم بدرقه پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی، ذیل طرح ملی راوی وطن منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جهاد دانشگاهی هنر، فراخوان «روایت وداع» با هدف ثبت و گردآوری خُرده‌روایت‌های مردمی از مراسم بدرقه پیکر رهبر شهید انقلاب، ذیل طرح ملی راوی وطن که به همت معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی و واحد هنر این نهاد درحال برگزاری است، منتشر شد.

معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی با مشارکت واحد هنر این نهاد و همچنین با حمایت معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مرکز امام و انقلاب اسلامی جهاددانشگاهی ذیل طرح ملی راوی وطن، فراخوان ویژه «روایت وداع» را با هدف ثبت و گردآوری خُرده‌روایت‌های مردمی از مراسم بدرقه پیکر رهبر شهید انقلاب حضرت آیت‌الله العظمی سیدعلی حسینی خامنه‌ای (ره) منتشر و از دوستداران قائد امت دعوت کرد تا در این فراخوان ملی شرکت نمایند.

این فراخوان با هدف ثبت تجربه‌های زیسته، احساسات و روایت‌های شخصی مردم از لحظات تاریخی وداع ملت مبعوث با رهبر شهید انقلاب منتشر شده و تلاش دارد بخشی از حافظه انسانی و اجتماعی این روزهای پر از حزن و اندوه را برای ثبت در تاریخ معاصر گردآوری کند. برای شرکت در این طرح، نیازی به مهارت نویسندگی یا رعایت اصول پیچیده ادبی نیست و تنها «صداقت و اصالت» روایت‌ها ملاک ارزیابی خواهد بود. علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را در قالب متن (کوتاه یا بلند) و بدون محدودیت در تعداد کلمات، از طریق آی‌دی ravivatan@ در پیام‌رسان «بله» یا از طریق سامانه رویتاب به نشانی Roytab.ir/ravivatan به دبیرخانه این رویداد ارسال کنند.

طرح ملی «راوی وطن» به همت معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی و با مشارکت واحد هنر و حمایت معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و قناوری و مرکز امام و انقلاب اسلامی جهاددانشگاهی، با هدف ثبت و ضبط لایه‌های انسانی و ناگفته جنگ تحمیلی آمریکایی–صهیونیستی علیه ملت ایران و روایت شخصی هم‌وطنان از روزهای مقاومت، برای ثبت در تاریخ معاصر اجرا می‌شود.

کد مطلب 6875381
زهرا سیفی

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