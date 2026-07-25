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۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۴۵

مراجعه بیش از ۱۲۰۰ زائر به مرکز درمانی مرز مهران در ۲ روز

مراجعه بیش از ۱۲۰۰ زائر به مرکز درمانی مرز مهران در ۲ روز

ایلام - رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی ایلام از مراجعه یک هزار و ۲۰۰ زائر به مرکز درمانی مرز مهران در ۲ روز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی شعبانی از مراجعه هزار و ۲۲۵ زائر به مرکز فوریت‌های پزشکی و خدمات درمانی شهید سلیمانی پایانه مرزی مهران طی دو روز گذشته خبر داد.

وی بیان کرد: این مرکز به‌صورت شبانه‌روزی با ۴ پزشک عمومی، ۱۰۰ تخت بستری، داروخانه، اتاق احیا، بانک خون و واحد غربالگری به زائران خدمات رایگان ارائه می‌کند.

شعبانی ادامه داد: در صورت افزایش حجم مراجعات، ظرفیت بستری این مرکز از ۱۰۰ به ۱۵۰ تخت قابل افزایش است و مجموعه بهداشت و درمان استان برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین در آمادگی کامل قرار دارد.

کد مطلب 6898372

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