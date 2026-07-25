دلار و درهم در مرکز مبادله رشد کردند؛ یورو و ین کاهش یافتند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مرکز مبادله ارز و طلای ایران، روند معاملات بازار در آغاز هفته جاری از حرکت زیگزاگی و محتاطانه نرخ ارزهای شاخص حکایت دارد. مقایسه آمارهای رسمی معاملات امروز، شنبه سوم مرداد ۱۴۰۵، با آخرین روز کاری هفته گذشته، پنج‌شنبه اول مرداد، نشان می‌دهد دلار آمریکا و درهم امارات در تالار حواله با افزایش ملایم همراه شده‌اند، در حالی که یورو و صد ین ژاپن مسیر نزولی را در پیش گرفته‌اند.

در معاملات امروز، نرخ فروش حواله دلار آمریکا با افزایش ۲۹۹ تومانی نسبت به روز کاری قبل، به ۱۵۱ هزار و ۴۶۷ تومان رسید. نرخ خرید این ارز نیز با رشد ۹۹ تومانی، در سطح ۱۵۰ هزار و ۱۰۴ تومان ثبت شد.

همسو با دلار، حواله درهم امارات نیز که از نوسانات ارز آمریکایی تاثیر می‌پذیرد، با رشد جزئی مواجه شد؛ به طوری که نرخ فروش حواله درهم از ۴۱ هزار و ۲۱۶ تومان در روز پنج‌شنبه به ۴۱ هزار و ۲۴۳ تومان در روز جاری افزایش یافت. نرخ خرید حواله درهم نیز ۴۰ هزار و ۸۷۲ تومان ثبت شد.

در سوی دیگر بازار، ارزهای اروپایی و آسیای شرقی با کاهش قیمت روبه‌رو شدند. حواله یورو که در روز کاری گذشته با نرخ فروش ۱۷۲ هزار و ۷۵۹ تومان معامله می‌شد، امروز با افت ۳۲۴ تومانی به ۱۷۲ هزار و ۴۳۵ تومان رسید. نرخ خرید حواله یورو نیز ۱۷۰ هزار و ۸۸۳ تومان تعیین شد.

صد ین ژاپن نیز روندی نزولی داشت و نرخ فروش حواله آن از ۹۲ هزار و ۸۱۵ تومان به ۹۲ هزار و ۵۱۲ تومان کاهش یافت که از افت ۳۰۳ تومانی این ارز حکایت دارد.

بررسی سایر ارزهای معاملاتی در تالار حواله مرکز مبادله نیز از نوسان‌های محدود خبر می‌دهد. حواله یوان چین رشد بسیار اندکی را ثبت کرد و نرخ فروش آن با ۱۰ تومان افزایش به ۲۲ هزار و ۳۶۸ تومان رسید.

در مقابل، حواله روبل روسیه و هزار وون کره جنوبی با رشد بیشتری همراه شدند؛ نرخ فروش حواله روبل با افزایش ۱۳ تومانی به یک هزار و ۹۴۱ تومان و نرخ فروش هزار وون کره جنوبی با صعود یک هزار و ۱۵۸ تومانی به ۱۰۳ هزار و ۶۶۳ تومان رسید. روپیه هند نیز با ۴ تومان افزایش، نرخ فروش یک هزار و ۵۷۲ تومان را ثبت کرد.

تحلیلگران معتقدند نوسان‌های اخیر در مرکز مبادله بازتابی از تغییرات بازارهای جهانی و مدیریت تقاضا برای تامین نیازهای وارداتی کشور است؛ روندی که همچنان در محدوده ثبات نسبی دنبال می‌شود.