افزایش نرخ دلار و یورو در معاملات حواله مرکز مبادله

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مرکز مبادله ارز و طلای ایران، معاملات حواله ارز در روز چهارشنبه دهم تیرماه ۱۴۰۵ با ادامه روند افزایشی در اغلب ارزهای مهم همراه شد و دلار، یورو و یوان چین بیشترین نقش را در رشد قیمت‌ها ایفا کردند.

بر اساس نرخ‌های اعلامی، قیمت فروش حواله دلار آمریکا با افزایش ۳۵۹ تومانی به ۱۴۷ هزار و ۶۶۴ تومان رسید. نرخ خرید حواله دلار نیز با رشد ۳۵۶ تومانی، ۱۴۶ هزار و ۳۳۵ تومان ثبت شد.

یورو نیز در معاملات امروز روند صعودی خود را حفظ کرد و نرخ فروش حواله آن با رشد ۳۰۹ تومانی به ۱۶۸ هزار و ۵۸۰ تومان رسید. قیمت خرید حواله یورو نیز با افزایش ۳۰۷ تومانی، ۱۶۷ هزار و ۶۳ تومان اعلام شد.

درهم امارات هم همسو با سایر ارزهای اصلی بازار افزایش یافت و نرخ فروش حواله آن با رشد ۹۸ تومانی به ۴۰ هزار و ۲۰۸ تومان رسید. نرخ خرید حواله درهم نیز با افزایش ۹۷ تومانی، ۳۹ هزار و ۸۴۶ تومان قیمت‌گذاری شد.

در بازار ارزهای آسیایی، یوان چین همچنان در مسیر صعودی حرکت کرد و نرخ فروش حواله آن با افزایش ۸۰ تومانی به ۲۱ هزار و ۷۴۷ تومان رسید. قیمت خرید حواله یوان نیز با رشد ۷۹ تومانی، ۲۱ هزار و ۵۵۱ تومان ثبت شد.

روپیه هند افزایش محدودی را تجربه کرد و نرخ فروش آن با رشد ۴ تومانی به هزار و ۵۶۱ تومان رسید. قیمت خرید حواله روپیه نیز هزار و ۵۴۷ تومان اعلام شد.

همچنین هر ۱۰۰ ین ژاپن در معاملات امروز با رشد ۷۰۱ تومانی به ۹۰ هزار و ۸۰۹ تومان رسید و نرخ خرید آن نیز با افزایش ۶۹۹ تومانی، ۸۹ هزار و ۹۹۲ تومان ثبت شد.

در مقابل، روبل روسیه و هزار وون کره جنوبی برخلاف روند عمومی بازار با کاهش قیمت همراه شدند. نرخ فروش حواله روبل با افت ۱۱ تومانی به هزار و ۸۸۶ تومان رسید و نرخ خرید آن نیز کاهش یافت. همچنین نرخ فروش هزار وون کره جنوبی ۶ تومان و نرخ خرید آن ۵ تومان افت کرد.

بررسی معاملات امروز مرکز مبادله ارز و طلای ایران نشان می‌دهد روند نوسان افزایشی در بازار حواله ارز ادامه دارد و دلار و یورو همچنان پیشران اصلی رشد قیمت‌ها محسوب می‌شوند.