داوود گودرزی، معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تداوم فعالیت قرارگاه‌های مردمی پس از جنگ ۱۲ روزه، از ثبت‌نام ۱۲ هزار و ۳۰۰ نیروی داوطلب برای خدمت‌رسانی در مراسم اربعین خبر داد.

وی اظهار کرد: خدمات شهری از اواخر جنگ ۱۲ روزه فعالیت خود را آغاز کرد و در آن مقطع، با فراخوان عمومی، بیش از ۴ هزار نیروی جهادی و مردمی سازماندهی شدند. این نیروها در بخش‌های مختلف از جمله امداد و نجات، رسیدگی به خانواده‌های آسیب‌دیده، تعمیر واحدهای مسکونی و راه‌اندازی کارگاه‌های شیشه‌بری، خدمات گسترده‌ای ارائه کردند.

گودرزی افزود: پس از پایان جنگ نیز قرارگاه مردمی حفظ شد تا ظرفیت نیروهای داوطلب و مردمی همچنان فعال بماند. اکنون این نیروها در خدمت‌رسانی به زائران اربعین مشارکت دارند و بار دیگر برای جذب خادمان و داوطلبان فراخوان داده شده است تا در کنار نیروهای شهرداری به ارائه خدمات بپردازند.

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران با تأکید بر نقش مردم در مدیریت شهری گفت: قرارگاه‌های مختلف از جمله قرارگاه انرژی و قرارگاه معیشت نیز بر پایه مشارکت مردمی فعالیت خواهند کرد و هدف این است که با کمک مردم، مسائل و چالش‌های شهر حل و فصل شود.

وی خاطرنشان کرد: قرارگاه مردمی همچنان در حوزه فراخوان، سازماندهی و به‌کارگیری نیروهای داوطلب با قدرت به فعالیت خود ادامه می‌دهد و در حال حاضر ۱۲ هزار و ۳۰۰ نفر از نیروهای خادم و داوطلب برای حضور و خدمت‌رسانی در مراسم اربعین ثبت‌نام کرده‌اند.