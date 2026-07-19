به گزارش خبرگزاری مهر، آیین «اذن خدمت اربعین حسینی» با حضور شهردار تهران، معاون امور اجتماعی و فرهنگی، جمعی از مدیران شهری، مسئولان قرارگاه‌های اربعین و خادمان مواکب حسینی در ساختمان مرکزی شهرداری تهران هم‌زمان با فرارسیدن ایام ماه صفر برگزار شد.

علیرضا زاکانی، شهردار تهران در این نشست با اشاره به سه تجربه سنگین مدیریت شهری در دوره جدید - بیماری کرونا، جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان - گفت: خدماتی که طی این مدت در شهرداری تهران انجام شد، به نوعی مقابله با جبهه استکبار بود.

وی خدمت‌رسانی به زائران را تجلی ایمان خادمان مردم دانست و افزود: ما هر لحظه در امتحان و آزمایشی در این رقابت خدمت به مردم هستیم و این توفیقی است که نصیب هر کسی نمی‌شود.

شهردار تهران با تأکید بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی برای نهادسازی نوین، تصریح کرد: برای سازماندهی محلی و ایجاد تاب‌آوری اجتماعی با محوریت مردم باید تلاش کرد.

وی با اشاره به قرارگاه‌های ۱۹‌ گانه و بیانات مقام معظم رهبری با محوریت حفظ انسجام مردمی، بر سازماندهی این ظرفیت‌ها تأکید کرد.

زاکانی در بخش دیگری از سخنان خود، پیاده‌روی اربعین را «بخشی از جنگ توسعه‌یافته حق علیه باطل» توصیف کرد و گفت: باید وظایف خود را در این خصوص مطابق سال‌های قبل به نحو احسن انجام دهیم، اما نباید از تجمعات خیابانی و حضور در میادین شهر غفلت شود و این برنامه‌ریزی‌ها باید با نظم خاصی پیش رود.

توکلی‌زاده، معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران نیز در ادامه این جلسه، با تأکید بر در نظر داشتن اهداف و فلسفه برنامه‌های مردمی، گفت: کمیته مردمی‌سازی ستاد اربعین برای سومین سال متوالی فعالیت خود را انجام می‌دهد و امسال نیز با همکاری و محوریت مردم، آیین پیاده‌روی اربعین حسینی به بهترین شکل ممکن انجام خواهد شد.

وی با اشاره به آغاز آیین «محرم‌شهر» در میدان آزادی، افزود: این برنامه به مدت ۱۸ شب به اجرا در می‌آید که نیاز به همکاری و هماهنگی همه مسئولان به‌ویژه در حوزه مدیریت شهری دارد. همچنین ششمین سال آیین بدرقه زائران اربعین حسینی و جاماندگان از دیگر برنامه‌هایی است که به همکاری گروه‌های مختلف نیازمند است.

گفتنی است؛ با برگزاری آیین اذن خدمت اربعین حسینی، عملیات ساماندهی و پشتیبانی از مواکب و خدمت‌رسانی به زائران حسینی رسماً آغاز شد.