به گزارش خبرگزاری مهر، داود گودرزی، معاون خدمات شهری و محیطزیست شهرداری تهران با تشریح روند اقدامات دستگاههای شهری پس از وقوع حمله به مناطق مسکونی گفت: پس از هر حادثه، مجموعهای از اقدامات هماهنگ و مرحلهبهمرحله در سطح شهر انجام میشود که مدیریت و هماهنگی آن بر عهده معاونت خدمات شهری شهرداری تهران قرار دارد.
وی با اشاره به نخستین مرحله امدادرسانی اظهار کرد: در گام نخست نیروهای سازمان آتشنشانی به عنوان اولین گروه امدادی در محل حادثه حاضر میشوند. به لطف سازماندهی و تمرینات انجامشده، این نیروها بدون تأخیر خود را به محل میرسانند. مأموریت اولیه آنها در صورت وقوع حریق، اطفای آتش و در ادامه آغاز عملیات جستوجو و نجات برای یافتن و خارج کردن افراد از زیر آوار است. هدف اصلی همه مجموعههای امدادی در این مرحله، نجات جان شهروندان است.
گودرزی ادامه داد: پس از این مرحله، نیروهای اورژانس و همچنین سازمان بهشت زهرا(س) وارد عمل میشوند تا روند انتقال مجروحان به مراکز درمانی یا انتقال پیکر شهدا را انجام دهند. در این زمینه در بهشت زهرا(س) معراج شهدا راهاندازی شده و همه دستگاههای متولی در کنار یکدیگر مستقر هستند تا خانوادهها برای پیگیری وضعیت عزیزان خود و مراحل تشییع و تدفین با کمترین مشکل مواجه شوند.
معاون خدمات شهری شهرداری تهران درباره اقدامات انجامشده در محل حادثه گفت: همزمان با عملیات امداد و نجات، موضوع آواربرداری و پاکسازی معابر نیز آغاز میشود تا در سریعترین زمان ممکن مسیرهای تردد شهروندان بازگشایی شود و اختلالی در ترافیک و رفتوآمد شهری ایجاد نشود. در این مرحله پاکبانان شهرداری و گروههای جهادی نقش مهمی در پاکسازی معابر و جمعآوری آوار دارند.
وی افزود: پس از پاکسازی اولیه محل اصابت، رسیدگی به منازل اطراف که در اثر موج انفجار یا اصابت ترکش آسیب دیدهاند در دستور کار قرار میگیرد. بسیاری از خانههای اطراف ممکن است دچار شکستگی در و پنجره، آسیبهای جزئی یا حتی تخریبهای جدی شوند. در این شرایط تیمهای شهرداری بلافاصله عملیات بررسی و رسیدگی به این واحدهای مسکونی را آغاز میکنند.
کمک برای اسبابکشی و انتقال وسایل سالم از منازل آسیبدیده
گودرزی تأکید کرد: برنامه ما این است که از لحظه وقوع حادثه تا زمانی که خانوادهها بتوانند به خانه و زندگی خود بازگردند در کنار آنها باشیم. در صورت نیاز به جابهجایی وسایل منزل، تأمین خودرو برای اسبابکشی یا انتقال وسایل سالم از بخشهای آسیبدیده، نیروهای شهرداری به شهروندان کمک میکنند.
وی با اشاره به شکلگیری همبستگی اجتماعی در چنین شرایطی گفت: در کنار تلخیهای ناشی از جنگ و خسارتهایی که برخی خانوادهها متحمل میشوند، شاهد شکلگیری روحیه همدلی و همکاری در محلهها هستیم. مردم محل، نیروهای شهرداری، آتشنشانی، اورژانس، هلالاحمر و گروههای مردمی از سراسر شهر و حتی شهرهای دیگر برای کمکرسانی حضور پیدا میکنند که این همبستگی بسیار ارزشمند است.
استقرار میز خدمت برای راهنمایی شهروندان آسیبدیده
معاون خدمات شهری شهرداری تهران در ادامه گفت: برای راهنمایی شهروندان آسیبدیده، در محل حادثه میز خدمت مستقر میشود تا مردم بتوانند با مراجعه به آن، از روند رسیدگی به خسارات و مراحل جبران آن مطلع شوند. همچنین تیمهای ارزیاب پس از ایمنسازی محل وارد ساختمانها میشوند و با استفاده از فرمهای مشخص، میزان و نوع خسارت وارده به واحدهای مسکونی را ثبت و دستهبندی میکنند.
گودرزی تأکید کرد: تلاش مجموعه مدیریت شهری این است که شهروندان آسیبدیده با کمترین دغدغه مراحل جبران خسارت و بازگشت به زندگی عادی را طی کنند و همه خدمات لازم در سریعترین زمان ممکن در اختیار آنها قرار گیرد.
معاون خدمات شهری و محیطزیست شهرداری تهران با تشریح روند رسیدگی به خانوادههای آسیبدیده پس از حوادث در مناطق مسکونی گفت: در برخی موارد ممکن است هنگام مراجعه تیمهای ارزیابی، خانوادهای در واحد مسکونی حضور نداشته باشد؛ برای مثال ممکن است خارج از تهران ساکن باشند. در چنین شرایطی این واحدها در فهرست باقی میمانند تا هر زمان که صاحبان آن مراجعه کنند، فرآیند بررسی و ارزیابی مجدد انجام شود.
نحوه اعلام خسارت به شهرداری
وی افزود: این خانوادهها میتوانند از طریق تماس۱۸۱۱ یا مراجعه به شهرداری ناحیه و منطقه محل سکونت خود و همچنین سولههای مدیریت بحران که در همه نواحی شهر فعال هستند، موضوع را اعلام کنند تا کارشناسان نسبت به بررسی و ثبت خسارت اقدام کنند.
گودرزی با اشاره به روند خدماترسانی پس از حادثه اظهار کرد: همانطور که پیشتر نیز اشاره شد، این فرآیند شامل چند مرحله است؛ از عملیات امداد و نجات و آواربرداری گرفته تا پاکسازی معابر و رسیدگی به وضعیت خانوادهها. پس از این مراحل، برای خانههایی که دیگر امکان سکونت در آنها وجود ندارد، موضوع اسکان اضطراری در دستور کار قرار میگیرد.
معاون خدمات شهری شهرداری تهران ادامه داد: برای این منظور از قبل با تعدادی از هتلها قرارداد منعقد شده و خانوادههایی که منزل آنها قابل سکونت نیست در این مراکز اسکان داده میشوند. در کنار اسکان، خدمات حمایتی و مشاورهای نیز در هتلها ارائه میشود؛ از جمله برنامههای حمایتی برای کودکان و نوجوانان که با همکاری نیروهای جهادی و مردمی در حال انجام است.
اسکان بیش از ۵ هزار و ۵۰۰ نفر در هتلهای شهر تهران
وی با اشاره به آمار اسکان آسیبدیدگان گفت: در حال حاضر بیش از ۵۵۰۰ نفر معادل حدود ۱۷۰۰ خانواده، در هتلهای شهر تهران اسکان داده شدهاند.
گودرزی تصریح کرد: تلاش ما این است که خانوادههایی که منازلشان آسیب جزئی یا متوسط دیده، هرچه سریعتر به خانههای خود بازگردند؛ برای مثال در مواردی که تنها شیشهها یا بخشهایی از ساختمان آسیب دیده است، اقدامات لازم برای تعمیر انجام میشود تا ساکنان بتوانند به محل زندگی خود برگردند.
وی درباره وضعیت ساختمانهایی که دچار تخریب کامل شدهاند نیز گفت: در مواردی که ساختمان نیاز به تخریب و نوسازی کامل دارد، شهرداری تا زمان تأمین محل سکونت مناسب در کنار خانوادهها خواهد بود. در این موارد به خانوادهها ودیعه مسکن پرداخت میشود تا بتوانند واحدی را رهن کنند.
معاون خدمات شهری شهرداری تهران افزود: میزان این ودیعه با توجه به منطقه و شرایط محل سکونت بین یک و نیم میلیارد تا دو و نیم میلیارد تومان متغیر است تا خانوادهها بتوانند برای یک تا دو سال محل مناسبی را رهن کرده و در آن ساکن شوند تا زمان بازسازی خانههایشان فرا برسد. در حوزه اجاره نیز کمکهایی در حد توان به خانوادهها ارائه میشود.
وی خاطرنشان کرد: در ساختمانهایی که چند مالک دارند، ضروری است مالکان هرچه سریعتر درباره نحوه بازسازی به توافق برسند و با تشکیل پرونده در شهرسازی منطقه، از مشوقها و تسهیلاتی که برای ساختوساز در نظر گرفته شده استفاده کنند.
گودرزی در ادامه با اشاره به آمادگی تجهیزات و نیروهای انسانی گفت: تجربه مدیریت شهری در جنگ ۱۲ روزه گذشته باعث شد در این دوره با سرعت و آمادگی بیشتری عمل کنیم. در ماههای اخیر نیز با خرید تجهیزات و ماشینآلات سنگین، توان عملیاتی شهرداری افزایش یافته است؛ در چنین شرایطی ماشینآلات سنگین و نیروی انسانی سازماندهیشده نقش تعیینکنندهای در مدیریت بحران دارند.
وی افزود: علاوه بر نیروهای شهرداری، آتشنشانی و خدمات شهری مناطق، قرارگاه مردمی خدمات شهری نیز از قبل تشکیل شده بود تا نیروهای جهادی و داوطلب به شکل منظم سازماندهی شوند. در قالب این قرارگاه مشخص شده است که در صورت وقوع حادثه چه گروههایی باید اطلاعرسانی شوند و چه نیروهایی در محل حاضر شوند.
معاون خدمات شهری شهرداری تهران با اشاره به استقبال شهروندان برای مشارکت در کمکرسانی گفت: در طرح «خادمان شهر» تعداد زیادی از شهروندان داوطلب برای همکاری ثبتنام کردهاند و حتی در برخی حوزهها هنوز امکان بهکارگیری همه این نیروهای داوطلب فراهم نشده است.
براساس گزارش شهر، گودرزی در پایان تأکید کرد: در کنار تلخیهای ناشی از حوادث، آنچه بیش از همه قابل توجه است روحیه همبستگی و مقاومت مردم است. شهروندان از نقاط مختلف شهر برای کمکرسانی حضور پیدا کردهاند و این روحیه همکاری و مشارکت مردمی یکی از مهمترین نقاط قوت در مدیریت شرایط بحرانی در تهران به شمار میرود.
