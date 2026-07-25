به گزارش خبرنگار مهر، جعفر مردانی صبح شنبه در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی چهارمحال و بختیاری، با تأکید بر لزوم عملیاتی شدن جلسات این شورا، از فعالان اقتصادی خواست تا با ارائه راهکارهای عملی، به حل مشکلات استان کمک کنند.

وی با اشاره به جلسات برگزار شده در اتاق بازرگانی، تصریح کرد: انتظار من این است که جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خروجی مشخص و عملیاتی داشته باشد، فعالان این عرصه که مشکلات را عیناً لمس می‌کنند، باید در این جلسات فعال‌تر ظاهر شوند و مسائل، حساب‌های مالی و راهکارهای پیشنهادی خود را مطرح کنند.

استاندار چهارمحال و بختیاری بر همدلی و همراهی میان دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی تأکید کرد و افزود: باید با همدلی و همراهی، موضوعات را پیگیری کنیم تا بتوانیم گره‌های کور اقتصادی استان را باز کنیم.

مردانی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به اظهارات مطرح شده درباره کمیسیون عمران و خدمات فنی مهندسی، بیان داشت: در حوزه اعتبارات عمرانی و موضوعات مرتبط با وزارتخانه‌ها، محدودیت‌هایی وجود دارد که باید با همت و تلاش مدیران مربوطه، پیگیری شود.

وی با تأکید بر اینکه جلسات بیشتر به معنای حل مشکلات بیشتر نیست، خاطرنشان کرد: نباید اجازه دهیم این جلسات صرفاً به طرح مشکلات بگذرد؛ بلکه باید برنامه عملیاتی و اجرایی برای رفع موانع تولید و تجارت تدوین شود، پیشنهادات و راهکارهای عملی باید در همین جلسات گروه اقتصادی مطرح و نهایی گردد.

استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به موضوع مالیات تکلیفی استان و تسهیلات سفر ریاست‌جمهوری، از پیگیری‌های ویژه برای اصلاح درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده و جذب حداکثری تسهیلات بانکی خبر داد.

مردانی بیان داشت: سال گذشته مالیات استان از ۱۱.۵ همت به ۸.۸ همت کاهش پیدا کرد، اما متأسفانه این مصوبه برگشت خورد و دوباره به همان ۱۱.۲ همت رسید و این یک واقعیت است که علی‌رغم تلاش‌های فراوان، موفق به تحقق آن نشدیم.

وی با تأکید بر ضرورت انجام پیگیری‌های لازم برای بودجه سال ۱۴۰۶، افزود: با توجه به شرایط اقتصادی کشور، طبیعتاً تحقق این رقم در سال جاری ممکن نیست و باید از هم‌اکنون با دولت و شخص رئیس‌جمهور و همچنین نمایندگان مجلس گفتگو کنیم تا بتوانیم این بار به نتیجه مطلوب برسیم.

استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به مصوبه ۱۴.۸ همتی تسهیلات سفر ریاست‌ جمهوری، خاطرنشان کرد: اگر بتوانیم این تسهیلات را جذب کنیم، کار بزرگی برای استان انجام داده‌ایم، از همه مدیران و فعالان اقتصادی می‌خواهم دست به دست هم دهند تا با آمادگی کامل، این اعتبارات را جذب کرده و مشکلات تولید و اشتغال استان را حل کنیم.