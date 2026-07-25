توقف و پارک خودرو در مسیرهای منتهی به مهران ممنوع است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار جمال سلمانی با اشاره به اجرای طرح‌های انتظامی و ترافیکی ویژه اربعین حسینی، اظهار داشت: توقف و پارک هرگونه وسیله نقلیه در مسیرهای منتهی به شهر و پایانه مرزی مهران به طور کامل ممنوع است و خودروهای متخلف، بدون هرگونه اغماض و با هماهنگی عوامل انتظامی، به پارکینگ‌های تعیین‌شده منتقل خواهند شد.

وی با بیان اینکه این اقدام با هدف تسهیل تردد زائران و جلوگیری از ایجاد گره‌های ترافیکی در مسیرهای منتهی به مرز انجام می‌شود، افزود: مأموران پلیس راه و راهور با حضور مستمر و شبانه‌روزی در نقاط مختلف، بر اجرای کامل این طرح نظارت دارند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، با متخلفان برخورد قانونی و قاطع صورت خواهد گرفت و هیچ‌گونه اغماضی در این زمینه وجود ندارد.

فرمانده انتظامی استان ایلام با اشاره به اینکه پارکینگ‌های مشخص‌شده برای پذیرش خودروهای زائران در نظر گرفته شده، تصریح کرد: زائران باید خودروهای خود را تنها در این مکان‌ها پارک کنند و از پارک خودرو در حاشیه مسیرها و معابر عمومی جداً خودداری نمایند، زیرا فقط با رعایت این نکات، می‌توانند در کاهش ترافیک و تسهیل تردد سایر زائران نقش مؤثری ایفا کنند.

سردار سلمانی در پایان از رانندگان و زائران خواست که با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و همکاری با مأموران پلیس، ما را در اجرای این طرح یاری کنند تا شاهد ترددی روان، ایمن و همراه با آرامش برای زائران اباعبدالله الحسین (ع) در ایام اربعین باشیم.