اعلام آمار فروش و مخاطبان تئاتر شهر، تماشاخانه سنگلج و تالار هنر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی، آمار فروش و مخاطب اجراهای سه سالن اداره کل هنرهای نمایشی شامل مجموعه تئاترشهر، تالار هنر و تماشاخانه سنگلج تا تاریخ جمعه ١٩ تیر اعلام شد.

مجموعه تئاترشهر

نمایش «خطرنج» به کارگردانی نگین ضیایی که از روز ١٠ تیر اجراهای خود را در تالار چهارسو با ظرفیت ١٣٢ نفر و قیمت بلیت ۴٠٠ هزار تومان آغاز کرده، تاکنون با ۶ اجرا و ۵٨٩ تماشاگر به فروشی معادل ١٩٠ میلیون و ٩۶٠ هزار تومان دست پیدا کرده است.

نمایش «اسب نورد» به کارگردانی هستی حسینی هم که از روز ٨ تیر اجرای خود را در تالار قشقایی با ظرفیت ٩۶ نفر و قیمت بلیت ٣۵٠ هزار تومان آغاز کرده، با ٨ اجرا و ۵۵٠ تماشاگر به فروشی معادل ١۵۵ میلیون و ١٢٠ هزار تومان دست یافته است.

نمایش «تابوت عهد» به کارگردانی مجتبی جدی نیز که اجرای خود را از روز ١۶ تیر در تالار سایه با ظرفیت ٧٢ نفر و قیمت بلیت ٣٠٠ هزار تومان آغاز کرده تا امروز با مجموع ٣ اجرا و ١٣٢ مخاطب معادل ٣١ میلیون و ۵٠٠ هزار تومان فروش داشته است.

نمایش «سِرسرخ» به کارگردانی حسین عبداللهی نیز که از روز ٧ تیر اجرای خود را در کارگاه نمایش با ظرفیت ٢۶ نفر و قیمت بلیت ٢٠٠ هزار تومان آغاز کرده است، با مجموع ٩ اجرا و ٧٩ مخاطب، ۶ میلیون و ۶٠٠ هزار تومان فروش داشته است.

تالار هنر

نمایش «بابایی بخند» به کارگردانی علیرضا ملک‌محمودی که از ٢٠ خرداد در تالار هنر با ظرفیت صندلی ٢۴۴ نفر و بلیت ٢٢٠ هزار تومانی به صحنه رفته است؛ پس از پشت‌ سرگذاشتن ١۶ اجرا، میزبان ٢ هزار و ٣٢٢ تماشاگر بوده و به فروش ١١٠ میلیون و ٣٠۵ هزارتومان دست یافته است.

تماشاخانه سنگلج

نمایش «میراث» به کارگردانی غلامرضا عربی نیز که از ١٠ تیر در تماشاخانه سنگلج با ظرفیت سالن ۲۳۶ صندلی به صحنه رفته، با ٧ اجرا، میزبان ۵٨٢ تماشاگر بوده است. این نمایش با احتساب قیمت بلیت ٣٣٠ هزار تومان، به فروش ۵٠ میلیون و ١۶٠ هزار تومان دست پیدا کرده است.

به دلیل برگزاری مراسم وداع با پیکر رهبر شهید، در هفته گذشته تنها ٣ روز، نمایش‌ها به صحنه رفته‌اند.

در مجموع، ۴ هزار و ٢۵۴ نفر از ۶ نمایش روی صحنه با فروش ۵۴۴ میلیون و ۶۴۵ هزار تومان دیدن کرده‌اند.