به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ادارهکل روابط عمومی و امور بینالملل کانون، فیلمتئاتر «افسانههای نو» از ۳ تا ۹ مرداد ۱۴۰۵ از طریق صفحه اختصاصی طرح «نمایشنما» در تیوال در دسترس مخاطبان قرار میگیرد.
«افسانههای نو» داستان «باثار» پسر لقمان را روایت میکند؛ کودکی کنجکاو که آرزو دارد مانند پدرش باشد. لقمان نیز با بهرهگیری از بازی و نمایش، به وی میآموزد چگونه به خواستههایش دست یابد.
سعید ابک و مجتبی معاف بازیگران این اثر هستند. همچنین تینا دادشکر طراحی صحنه و لباس، بابک نصیریخواه ساخت موسیقی، محمدحسین خضری طراحی انیمیشن، غزاله مرادیان دستیاری کارگردان و تارا دادشکر مدیریت صحنه این نمایش را بر عهده داشتهاند.
بر اساس برنامهریزی مرکز تولید تئاتر و تئاتر عروسکی کانون پرورش فکری، تا پایان تابستان ۱۴۰۵ هر هفته یک فیلمتئاتر بهصورت رایگان در صفحه این طرح در صفحه تیوال کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در اختیار علاقهمندان قرار میگیرد.
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