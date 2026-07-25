۳۴ هزار نفر طی امروز تاکنون از مرز مهران تردد کردند

حیدر نعمتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ساعت ۲۴ تا ۸ صبح امروز نیز بیش از ۳۴ هزار تردد در پایانه شهید سلیمانی مهران ثبت شده است و این آمار، حکایت از ادامه روند صعودی ترددها در روزهای منتهی به اربعین دارد.

فرماندار مهران با اشاره به اینکه این حجم بالای تردد، نشان از جایگاه ویژه مرز مهران در میان زائران دارد، تصریح کرد: تمامی دستگاه‌های اجرایی، امنیتی و خدماتی با هماهنگی کامل، برای مدیریت این موج عظیم جمعیتی پای کار هستند و خوشبختانه تاکنون هیچ‌گونه مشکل خاصی در روند تردد زائران مشاهده نشده است و خدمات‌رسانی به صورت شبانه‌روزی ادامه دارد.

نعمتی در پایان با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی همه دست‌اندرکاران، خاطرنشان کرد: با توجه به نزدیکی به روز اربعین، پیش‌بینی می‌شود در روزهای آینده نیز شاهد افزایش ترددها باشیم و امیدواریم با هماهنگی همه دستگاه‌ها، شاهد سفری ایمن، روان و همراه با عزت برای زائران اباعبدالله الحسین (ع) باشیم و مرز مهران همچنان با آمادگی کامل، میزبان عاشقان حسینی باشد.