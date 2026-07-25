به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، پیش از ظهر شنبه در جلسه هماهنگی راه‌اندازی صندوق حمایت از زوج‌های نابارور استان کرمان اظهار کرد: افرادی که در حوزه افزایش رشد جمعیت استان کرمان فعالیت می‌کنند، به‌ ویژه در زمینه کمک به درمان زوج‌های نابارور، طرح‌های مختلفی را آماده کرده‌اند که با تفاهم انجام‌ شده، زمینه آغاز به کار صندوق حمایت از زوجین نابارور استان کرمان فراهم شده است.

وی افزود: با تفاهمی که صورت گرفته است، می‌توانیم ایجاد صندوق حمایت از زوجین نابارور استان کرمان را آغاز کنیم؛ اقدامی که برای نخستین‌بار در کشور انجام می‌شود.

وی ادامه داد: با تأمین منابع این صندوق؛ حمایت مالی و مساعدت برای تأمین هزینه‌های درمان زوج‌های نابارور دنبال خواهد شد؛ به‌ گونه‌ای که هزینه درمان تمامی زوج‌های ناباروری که به بیمارستان‌های دولتی استان کرمان مراجعه کنند، تقریباً رایگان خواهد بود.

استاندار کرمان با اشاره به ظرفیت‌های درمان ناباروری در این استان گفت: سطح درمان در مرکز ناباروری بیمارستان افضلی‌پور بسیار بالا است و پزشکان فوق‌تخصص، امکانات، تجهیزات و پشتیبانی مناسبی برای درمان ناباروری در این مرکز فراهم شده است.

طالبی، با تأکید بر اطمینان‌بخشی به مردم استان کرمان اظهار داشت: با وجود ظرفیت‌های تخصصی موجود، خدمات درمان ناباروری در کرمان از کیفیت مطلوبی برخوردار است و امکان ارائه خدمات درمانی مناسب در این حوزه وجود دارد.

وی همچنین درباره فراهم شدن امکان اهدای تخمک در بیمارستان‌های دولتی گفت: هر اقدامی که برای ایجاد این امکان در بیمارستان دولتی لازم باشد، از سوی استانداری مورد حمایت قرار خواهد گرفت.

استاندار کرمان در ادامه تأکید کرد: جهت‌ گیری‌ها نباید به‌گونه‌ای باشد که موجب تضعیف بخش خصوصی استان کرمان شود و حمایت از بخش خصوصی نیز باید همزمان مورد توجه قرار گیرد.

طالبی، با اشاره به ظرفیت پزشکان متخصص استان کرمان گفت: با توجه به فراهم بودن زمینه ارائه خدمات درمان ناباروری در بخش‌های دولتی و خصوصی و برخورداری استان از پزشکان متخصص؛ هیچ بیماری دلیلی برای مراجعه به خارج از استان به‌منظور درمان ناباروری و تحمل هزینه‌های بیشتر، نخواهد داشت.

گفتنی است طرح ابتکاری راه‌اندازی صندوق حمایت از زوج‌های نابارور با هدف تسهیل دسترسی خانواده‌ها به خدمات درمان ناباروری و کاهش هزینه‌های درمان در راستای اجرای سیاست‌های جوانی جمعیت در استان انجام شده است.

بر این اساس، با تقویت خدمات درمانی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در استان، زمینه ارائه خدمات درمان ناباروری در داخل کرمان فراهم می‌شود تا زوج‌های متقاضی بتوانند بدون نیاز به مراجعه به خارج از استان، روند درمان خود را دنبال کنند.