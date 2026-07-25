به گزارش خبرنگار مهر، طی بازدید میدانی خبرنگار مهر از فروشگاه‌های خرد سطح شهر اعم از پروتئین‌فروشی‌ها، سوپرمارکت‌ها، قصابی‌ها و لبنیات‌فروشی‌های سنتی که متصل به درگاه کالابرگ الکترونیک بودند و اقلام کمک معیشتی را به مشمولان کالابرگ ارائه می‌دادند، مشخص شد به دلیل بدهی دولت و عدم پرداخت قیمت اقلام فروخته شده، خدمات‌دهی ندارند.

بر اساس این گزارش میدانی، برخی خرده‌فروشی‌ها از ۲۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان ببدهی دولت به آنها گلایه‌مند بودند و عنوان کردند این در حالی است که تا اردیبهشت پرئداخت‌ها منظم و معمولا آخر وقت انجام می‌شد.

بنا بر اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعداد فروشگاه‌ها از ۲۹۰ هزار فروشگاه متصل به درگاه کالابرگ در سال گذشته به ۶۹۰ هزار فروشگاه در سال جاری افزایش یافته است.

یعقوب اندایش، معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این خصوص به خبرنگار مهر، گفت: واریزی‌ها به تازگی انجام شده است.

وی اظهار کرد: خرداد ماه کسری کوچکی وجود داشت و این پرداخت‌ها با یک هفته تاخیر انجام شد.

وی افزود: واریزها در تیر ماه نیز بدون مشکل ادامه یافته است و بنابراین، در ۱۵ تیر ماه تمام مطالبات کالابرگ خرداد ماه با فروشگاه‌داران تسویه شد.

وی با تأکید بر این موضوع که کل مبلغ خرداد ماه تسویه شده است، ادامه داد: پیش‌تر معمولا مطالبات فروشگاه‌ها بین یک تا دو هفته واریز می‌شد و امروز که در خدمت شما هستیم با کسری کوچکی که در خرداد ماه به وجود آمد تا ۲۶ تیر ماه باید مطالبات همه فروشگاه‌ها پرداخت شده باشد.

معاون وزیر کار و رفاه اجتماعی درباره محل اعتبار و تامین منابع کالابرگ، بیان کرد: این منابع از محل فروش نفت انجام می‌شود.

وی از تغییر زمان‌بندی تسویه پول فروش اقلام کالابرگ از طریق فروشگاه‌های سطح شهر، خبر داد و گفت: از ابتدا شروع طرح جدید کالابرگ (دی ۱۴۰۴) روزانه و در مدت ۷۲ ساعت، پول فروشگاه‌داران واریز می‌شد اما این زمان تغییر کرده و در حال حاضر برای ماه‌های آتی به ۲ تا ۴ هفته افزایش یافته است.

اندایش درباره مجری پرداخت پول کالابرگ به فروشگاه‌داران، عنوان کرد: منابع کالا برگ از محل فروش نفت تامین می‌شود و درآمدهای وصولی به بانک مرکزی، تبدیل به ریال شده و مستقیماً به حساب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان تنخواه واریز می‌شود. در ادامه مبلغ به شرکت مجری طرح کالابرگ واریز شده و این شرکت به حساب فروشگاه‌ها واریز می‌کند.

معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ادامه داد: بنا بر اعلام شرکت مجری طرح، تمام مطالبات فروشگاه‌داران تا ۲۵ تیر ماه پرداخت شده است.

وی افزود: افرادی که اعلام می‌کنند پول آنها واریز نشده ممکن است مشکل بانکی به لحاظ شماره حساب، شماره شبا و... داشته باشند. اگر در این خصوص موردی وجود داشته باشد که بدون مشکل بانکی، مطالبات واریز نشده است اعلام کنند تا مورد بررسی قرار گیرد.

معاون وزیر کار در پایان درباره تغییر مبلغ کالابرگ اعلام کرد: موضوع در دولت در حال بررسی است و هنوز تصمیمی در این خصوص گرفته نشده است.