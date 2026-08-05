به گزارش خبرنگار مهر، فردا پنجشنبه ۱۵ مرداد ۱۴۰۵ مرحله سیزدهم توزیع کالابرگ جدید (از دی ۱۴۰۴) آغاز می‌شود.

بر این اساس سرپرستان خانواری که رقم انتهایی کد ملی آن‌ها ۰، ۱ و ۲ است و تمامی خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی و نیز خانوارهای نیروهای مسلح از فردا ۱۵ مرداد ۱۴۰۵ می‌توانند برای خرید اقلام کالابرگی به فروشگاه‌های طرف قرارداد مراجعه کنند.

مبلغ این یارانه غیر نقدی به ازای هر نفر، یک میلیون تومان بوده و حدود ۸۷ میلیون نفر از ایرانیان ساکن در کشور نیز این کمک معیشت ماهانه را دریافت می‌کنند.

گفتنی است، بنا بر تاکید ماده ۳ آیین‌نامه تضمین امنیت غذایی و حمایت معیشتی خانوارها، مبلغ کالابرگ با توجه تغییر نرخ اقلام، ضرورت دارد فصلی مورد ارزیابی قرار گرفته و رقم این کمک معیشت به‌روزرسانی شود؛ این در حالی است که این مبلغ از دی ۱۴۰۴ تا مرداد ماه امسال تغییری نکرده است.

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها ۶۶ درصد است و در این گروه، نرخ تورم سالانه نان و غلات ۱۲۲.۸ درصد، گوشت قرمز، سفید و فرآورده‌های آن ۹۷.۹ درصد، شیر، پنیر و تخم‌مرغ ۹۹.۲ درصد، روغن و چربی‌ها ۱۶۲.۳ درصد، میوه و خشکبار ۹۹.۳ درصد و سبزیجات ۵۹.۵ درصد گزارش می‌شود.

همچنین بر اساس اعلام این مرکز، نرخ تورم ماهانه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها ۳.۱ درصد و نقطه به نقطه ۸۷.۹ درصد است.

اگر در ادامه نگاهی به نرخ تورم برخی کالاهای اساسی در تیر ۱۴۰۵ نسبت به تیر ۱۴۰۴ داشته باشیم، هر کیلوگرم برنج ایرانی درجه یک ۸۸.۲ درصد، برنج خارجی درجه یک ۲۱۱.۳ درصد، گوشت گوسفند ۱۱۳.۶ درصد، گوشت گاو و گوساله ۱۵۱.۶ درصد، گوشت مرغ ۱۹۰.۲ درصد، تخم‌مرغ ۲۰۱.۲ درصد، هزار میلی لیتر شیر پاستوریزه ۱۴۸.۴ درصد و هر بطری ۹۰۰ میلی لیتری روغن مایع ۳۴۴.۳ درصد افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند.

حال باید دید با وجود مشکلات اقتصادی و سیاسی که کشور در آن قرار دارد دولت چهاردهم می‌تواند مبلغ یک میلیون تومانی کالابرگ را افزایش دهد؟ آیا این افزایش محدود به خانوارهای دهک‌های حمایتی خواهد شد؟ در حالی که کاهش قدرت خرید مردم به دلیل نرخ تورم کالاهای اساسی محدود به مناطق مرکزی و پایین‌شهر نبوده و حتی خانوارهای پردرآمد نیز به سوی خرید مواد غذایی، میوه و سبزیجات ارزان‌قیمت‌تر روی آورده‌اند.