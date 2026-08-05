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۱۴ مرداد ۱۴۰۵، ۸:۲۴

شارژ کالابرگ مرداد ماه از فردا آغاز می‌شود

شارژ کالابرگ مرداد ماه از فردا آغاز می‌شود

فردا پنجشنبه ۱۵ مرداد ۱۴۰۵ مرحله سیزدهم توزیع کالابرگ برای گروه اول ایرانیان ساکن در کشور با رقم انتهایی کد ملی ۰، ۱ و ۲ آغاز می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، فردا پنجشنبه ۱۵ مرداد ۱۴۰۵ مرحله سیزدهم توزیع کالابرگ جدید (از دی ۱۴۰۴) آغاز می‌شود.

بر این اساس سرپرستان خانواری که رقم انتهایی کد ملی آن‌ها ۰، ۱ و ۲ است و تمامی خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی و نیز خانوارهای نیروهای مسلح از فردا ۱۵ مرداد ۱۴۰۵ می‌توانند برای خرید اقلام کالابرگی به فروشگاه‌های طرف قرارداد مراجعه کنند.

مبلغ این یارانه غیر نقدی به ازای هر نفر، یک میلیون تومان بوده و حدود ۸۷ میلیون نفر از ایرانیان ساکن در کشور نیز این کمک معیشت ماهانه را دریافت می‌کنند.

گفتنی است، بنا بر تاکید ماده ۳ آیین‌نامه تضمین امنیت غذایی و حمایت معیشتی خانوارها، مبلغ کالابرگ با توجه تغییر نرخ اقلام، ضرورت دارد فصلی مورد ارزیابی قرار گرفته و رقم این کمک معیشت به‌روزرسانی شود؛ این در حالی است که این مبلغ از دی ۱۴۰۴ تا مرداد ماه امسال تغییری نکرده است.

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها ۶۶ درصد است و در این گروه، نرخ تورم سالانه نان و غلات ۱۲۲.۸ درصد، گوشت قرمز، سفید و فرآورده‌های آن ۹۷.۹ درصد، شیر، پنیر و تخم‌مرغ ۹۹.۲ درصد، روغن و چربی‌ها ۱۶۲.۳ درصد، میوه و خشکبار ۹۹.۳ درصد و سبزیجات ۵۹.۵ درصد گزارش می‌شود.

شارژ کالابرگ مرداد ماه از فردا آغاز می‌شود

همچنین بر اساس اعلام این مرکز، نرخ تورم ماهانه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها ۳.۱ درصد و نقطه به نقطه ۸۷.۹ درصد است.

شارژ کالابرگ مرداد ماه از فردا آغاز می‌شود

اگر در ادامه نگاهی به نرخ تورم برخی کالاهای اساسی در تیر ۱۴۰۵ نسبت به تیر ۱۴۰۴ داشته باشیم، هر کیلوگرم برنج ایرانی درجه یک ۸۸.۲ درصد، برنج خارجی درجه یک ۲۱۱.۳ درصد، گوشت گوسفند ۱۱۳.۶ درصد، گوشت گاو و گوساله ۱۵۱.۶ درصد، گوشت مرغ ۱۹۰.۲ درصد، تخم‌مرغ ۲۰۱.۲ درصد، هزار میلی لیتر شیر پاستوریزه ۱۴۸.۴ درصد و هر بطری ۹۰۰ میلی لیتری روغن مایع ۳۴۴.۳ درصد افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند.

شارژ کالابرگ مرداد ماه از فردا آغاز می‌شود

حال باید دید با وجود مشکلات اقتصادی و سیاسی که کشور در آن قرار دارد دولت چهاردهم می‌تواند مبلغ یک میلیون تومانی کالابرگ را افزایش دهد؟ آیا این افزایش محدود به خانوارهای دهک‌های حمایتی خواهد شد؟ در حالی که کاهش قدرت خرید مردم به دلیل نرخ تورم کالاهای اساسی محدود به مناطق مرکزی و پایین‌شهر نبوده و حتی خانوارهای پردرآمد نیز به سوی خرید مواد غذایی، میوه و سبزیجات ارزان‌قیمت‌تر روی آورده‌اند.

کد مطلب 6907227
فاطمه امیر احمدی

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    نظرات

    • IR ۱۰:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۴
      19 0
      پاسخ
      بدون تغییر؟! وعده‌های روی کاغذ دولت!
    • امیر IR ۱۳:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۴
      26 4
      پاسخ
      چرا مبلغ کالا برگ زیاد نمیشه،
    • IR ۱۳:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۴
      29 1
      پاسخ
      شما گفتید که هر ایران 1005000000 یارانه باید بگیرد چرا روزانه کمتر می‌شود و تمام کشور انسان هستند کمیته امداد و بهزیستی تنها کسانی نیستند که به این یارانه معیشتی احتیاج دارند قرار بوده برادری و برابری باشد ولی تا حالا چنین چیزی ندیدم حق مردم را بدهید
    • کامران IR ۱۴:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۴
      19 1
      پاسخ
      دولت، پول کالا برگ ما فروشگاها رو نمیده.ما هم کالا برگ نمیزنیم
    • ناشناس IR ۱۵:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۴
      20 0
      پاسخ
      بابا نخواستیم کالا برگ یه میلیون دادین 100میلیون دارین از ما میگیرین
    • ایران IR ۰۱:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۵
      3 0
      پاسخ
      باسلام،خدایی خانواده یک نفره با یه میلیون چی بخره اصلا راجع به موضوع فکرکردین؟ بااین تورم کمرشکن حسرت خیلی ازموادغذایی تودلمون مونده
    • ایران IR ۰۱:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۵
      2 0
      پاسخ
      بیشترفروشگاها از سبدکالامیخورن منظوربیشترازقیمت حساب میکنن بیشترجمعیت هم سن بالاهستن ویاسوادندارن لطفا نظارت داشته باشین
    • محمدعلی IR ۰۱:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۵
      2 0
      پاسخ
      واقعا که هر چیزی حدی دارد.خدایی کدام مسؤل ميتونه بايك مليون 11قلم کالا بخره.
    • محمدعلی IR ۰۱:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۵
      0 0
      پاسخ
      واقعا که هر چیزی حدی دارد.خدایی کدام مسؤل ميتونه بايك مليون 11قلم کالا بخره.
    • IR ۰۱:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۵
      1 0
      پاسخ
      سلام این چند ماهه حرف از افزایش کالابرگه پس چرا اضافه نمیشه این یک میلیون جوابگوی این گرونی .نیست حداقل بشه نفری دومیلیون.توروخداقول الکی ندیدخسته شدیم ازاین زندگی
    • امیر IR ۱۰:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۵
      5 0
      پاسخ
      کالابرگ رقم ۷رابردن پنجم ماه بعد واین یعنی عملایک نوبت ازکالابرگ ماراحذف کرده اند.درحالی که ما پنجم ماه کالابرگ ماه پیش رامی گیریم ۱۰روزبعد ازمابهترون کالابرگ ماه جدیدشون رومی گیرند،
    • A.k IR ۱۴:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۵
      0 1
      پاسخ
      چرا کالا برگ یکی از اعضا شارژ نشده برای کسی اینجوری شده مثلا ۴ تومن شده ۳ تومن
      • IR ۱۰:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۶
        0 0
        بله مال من ۵شده ۳
    • جعفر غلامی IR ۱۴:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۵
      1 6
      پاسخ
      درود وسلام جانبازان وایتارگران کجا قرار دارند که شماره 9اخرکد ملیشان هست جانبازان فقیرترین افراد جامع هستند
    • IR ۰۶:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۶
      1 0
      پاسخ
      بیشتر مغازه ها و فروشگاهها میگن ،کالابرگ قطع هست
    • ناشناس IR ۱۷:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۶
      1 0
      پاسخ
      کالابرگ کسایی که صفر تا دو هستن شارژ شده؟ برای ما آخرش صفر شارژ نشده

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