به گزارش خبرنگار مهر، طرح کالابرگ که تمام ایرانیان ساکن کشور مشمول این کمک معیشت دولتی هستند ماهانه مبلغ یک میلیون تومان به ازای هر عضو خانواده واریز میشود.
بنا بر اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فروشگاههای متصل به درگاه طرح کالابرگ که کالاهای اساسی را عرضه و به فروش میرسانند اعم از فروشگاههای زنجیرهای، سوپرمارکتها و پروتئینفروشیها امسال به ۶۹۰ هزار ترمینال فروشگاهی افزایش یافته است.
گفتنی است، این آمار سال گذشته پیش از اجرای طرح جدید کالابرگ (قبل از دی ۱۴۰۴) ۲۶۰ هزار ترمینال فروشگاهی را شامل میشد.
اقلام اساسی مشمول طرح
خواربار: برنج، روغن، ماکارونی، قند و شکر، حبوبات و خرما
لبنیات: شیر، ماست، پنیر
پروتئین: گوشت قرمز، گوشت سفید (مرغ، بوقلمون، ماهی و میگو)
میوه و ترهبار: انواع میوه و سبزیجات
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