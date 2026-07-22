  1. اقتصاد
  2. کار و تعاون
۳۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۲۶

امسال ۶۹۰ هزار ترمینال فروشگاهی اقلام کالابرگ را عرضه می‌کند

امسال ۶۹۰ هزار ترمینال فروشگاهی اقلام کالابرگ را عرضه می‌کند

بنا بر اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امسال آمار فروشگاه‌های متصل به درگاه طرح کالابرگ که کالاهای اساسی را عرضه و به فروش می‌رسانند به ۶۹۰ هزار ترمینال فروشگاهی افزایش یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، طرح کالابرگ که تمام ایرانیان ساکن کشور مشمول این کمک معیشت دولتی هستند ماهانه مبلغ یک میلیون تومان به ازای هر عضو خانواده واریز می‌شود.

بنا بر اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فروشگاه‌های متصل به درگاه طرح کالابرگ که کالاهای اساسی را عرضه و به فروش می‌رسانند اعم از فروشگاه‌های زنجیره‌ای، سوپرمارکت‌ها و پروتئین‌فروشی‌ها امسال به ۶۹۰ هزار ترمینال فروشگاهی افزایش یافته است.

گفتنی است، این آمار سال گذشته پیش از اجرای طرح جدید کالابرگ (قبل از دی ۱۴۰۴) ۲۶۰ هزار ترمینال فروشگاهی را شامل می‌شد.

اقلام اساسی مشمول طرح

خواربار: برنج، روغن، ماکارونی، قند و شکر، حبوبات و خرما

لبنیات: شیر، ماست، پنیر

پروتئین: گوشت قرمز، گوشت سفید (مرغ، بوقلمون، ماهی و میگو)

میوه و تره‌بار: انواع میوه و سبزیجات

کد مطلب 6895755
فاطمه امیر احمدی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها