طرح «یسنا»؛ چتر حمایتی دولت برای صیانت از مادران

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در چارچوب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، با طراحی «طرح یسنا»، گامی بنیادین برای تقویت امنیت غذایی مادران باردار و دارای فرزند زیر دو سال برداشته است.



این اقدام کلیدی با تمرکز بر دهک‌های اول درآمدی، از طریق تخصیص اعتبارات هدفمند برای تأمین اقلام ضروری، پاسخی هوشمندانه به چالش‌های اقتصادی در حساس‌ترین دوران زندگی است تا هیچ مادری در مسیر پرورش نسل آینده تنها نماند.

کارنامه عملیاتی این حمایت‌ها در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، گویای ابعاد گسترده این مسیر است:

مرحله اول (۱۴۰۳): پوشش حدود ۲ میلیون مادر باردار و دارای فرزند زیر دوسال در ۷ دهک اول با تخصیص ۱۵ میلیون ریال اعتبار به هرخانوار.

حمایت ویژه: تخصیص ۴.۵ میلیون ریال برای مادران باردار و ۹ میلیون ریال به ازای هر فرزند برای دوقلوها و چندقلوها.

تداوم در ۱۴۰۴: حمایت از ۲.۱ میلیون مادر در ۵ دهک اول با اعتبارات متغیر بر اساس سطح درآمدی (۵ تا ۶.۵ میلیون ریال).