به گزارش خبرنگار مهر، تردد زائران اربعین حسینی از بامداد امروز شنبه از مرز رسمی و بین‌المللی سومار به عنوان دومین مرز اربعینی استان کرمانشاه آغاز شد.

زائران می‌توانند به‌صورت انفرادی یا در قالب کاروان‌های زیارتی از این مرز راهی عتبات عالیات شوند.

همچنین مواکب مستقر در خاک عراق نیز آماده استقبال، پذیرایی و انتقال زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) هستند.

مرز سومار از مرزهای قدیمی و فعال در حوزه تجاری است که امسال با پیگیری‌های استاندار کرمانشاه برای نخستین بار به روی زائران اربعین هم گشوده شده و با توجه به فاصله بسیار نزدیکی آن به همه شهرهای زیارتی عراق، یک گزینه مناسب برای تردد به شمار می‌رود.