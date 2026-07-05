به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ساتبا، زهره اولیا مدیرکل دفتر بررسی‌های اقتصادی و تأمین منابع مالی ساتبا با تشریح شرایط دریافت و استفاده از تسهیلات کم‌بهره احداث نیروگاه‌های خورشیدی خانگی را تشریح و داشتن قرارداد خرید تضمینی برق، افتتاح حساب نزد بانک ملت و برخورداری از رتبه اعتباری مناسب را از مهم‌ترین الزامات دریافت این تسهیلات عنوان کرد.

وی گفت: متقاضیان برای دریافت این تسهیلات باید دارای قرارداد خرید تضمینی برق باشند و شماره حساب معرفی‌شده برای واریز درآمد نیروگاه نیز نزد بانک ملت افتتاح شده باشد.

اولیا افزود: این شماره حساب تا پایان دوره بازپرداخت اقساط قابل تغییر نیست و تنها در شرایط خاص و با موافقت بانک ملت امکان معرفی حساب جدید وجود خواهد داشت.

وی ادامه داد: متقاضیان نباید دارای بدهی بانکی یا اقساط معوق باشند و برخورداری از رتبه اعتباری مناسب نیز از الزامات دریافت این تسهیلات است.

مدیرکل دفتر بررسی‌های اقتصادی و تأمین منابع مالی ساتبا با اشاره به نحوه ضمانت دریافت تسهیلات اظهار کرد: در حال حاضر ارائه یک فقره چک به عنوان ضمانت دریافت وام پیش‌بینی شده است و ساتبا در تلاش است در مراحل بعدی، امکان استفاده از سفته الکترونیکی را نیز فراهم کند تا فرآیند اعتبارسنجی و پرداخت تسهیلات با سرعت و سهولت بیشتری انجام شود.