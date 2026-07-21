مدیریت هوشمند انرژی راهکار رفع ناترازی برق؛ فعالیت ۱۷ پلتفرم آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر دودابی‌نژاد، معاون برنامه‌ریزی و نوآوری سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) در پنل تخصصی دهمین کنفرانس بین‌المللی انرژی‌های تجدیدپذیر ایران، بر لزوم تغییر رویکرد در مدیریت شبکه برق تاکید کرد. وی با بیان اینکه مدیریت هم‌زمان تولید و مصرف با روش‌های سنتی دیگر پاسخگو نیست، ایجاد یک اکوسیستم هوشمند انرژی را کلید عبور از چالش ناترازی برق دانست.

وی با اشاره به لزوم اتصال تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان و استارتاپ‌ها در بستر اقتصاد دیجیتال، محورهای اصلی برنامه‌های ساتبا برای توسعه این زیست‌بوم را به شرح زیر اعلام کرد:

راه‌اندازی پلتفرم‌های تجمیع‌کننده: تدوین چارچوب اجرایی فعالیت پلتفرم‌های نصب و بهره‌برداری نیروگاه‌های تجدیدپذیر که تاکنون منجر به شکل‌گیری یا آغاز به کار ۱۷ پلتفرم شده است. این سامانه‌ها امکان حضور موثر تولیدکنندگان کوچک در بازار برق را فراهم می‌کنند.

تدوین چارچوب اجرایی فعالیت پلتفرم‌های نصب و بهره‌برداری نیروگاه‌های تجدیدپذیر که تاکنون منجر به شکل‌گیری یا آغاز به کار ۱۷ پلتفرم شده است. این سامانه‌ها امکان حضور موثر تولیدکنندگان کوچک در بازار برق را فراهم می‌کنند. ابزارهای نوین تامین مالی: تخصیص تسهیلات جدید با همکاری شبکه بانکی برای توسعه نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس جهت هموارسازی مسیر سرمایه‌گذاری‌های خرد مردمی.

تخصیص تسهیلات جدید با همکاری شبکه بانکی برای توسعه نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس جهت هموارسازی مسیر سرمایه‌گذاری‌های خرد مردمی. حمایت‌های کلان نهادی: استفاده از ظرفیت مصوبات جدید شورای اقتصاد و منابع صندوق توسعه ملی برای حمایت از گسترش انرژی‌های پاک و افزایش مشارکت عمومی.

آینده صنعت برق در گرو هوش مصنوعی و شبکه‌های هوشمند

معاون برنامه‌ریزی و نوآوری ساتبا در تشریح چشم‌انداز آینده این صنعت تصریح کرد: پلتفرم‌های هوشمند در گام‌های توسعه‌ای خود، با بهره‌گیری از هوش مصنوعی خدماتی نظیر بهینه‌سازی هم‌زمان تولید و مصرف، مدیریت ذخیره‌سازی و عرضه انعطاف‌پذیر انرژی را ارائه خواهند داد.

دودابی‌نژاد در پایان خاطرنشان کرد: آینده صنعت برق صرفاً با احداث نیروگاه‌های جدید ساخته نمی‌شود، بلکه موفقیت و پایداری این صنعت در گرو هماهنگ‌سازی هزاران تولیدکننده خرد و میلیون‌ها مصرف‌کننده از طریق ساختارهای دیجیتال و هوشمند است تا ظرفیت‌های پراکنده در خدمت رفع ناترازی شبکه قرار گیرد.