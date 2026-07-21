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۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۴۱

مدیریت هوشمند انرژی راهکار رفع ناترازی برق؛ فعالیت ۱۷ پلتفرم آغاز شد

مدیریت هوشمند انرژی راهکار رفع ناترازی برق؛ فعالیت ۱۷ پلتفرم آغاز شد

معاون ساتبا مدیریت هوشمند انرژی و پلتفرم‌های دیجیتال را راهکار پایدار عبور از ناترازی برق دانست و از راه‌اندازی ۱۷ پلتفرم مدیریت نیروگاه‌های تجدیدپذیر با مشارکت مردم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر دودابی‌نژاد، معاون برنامه‌ریزی و نوآوری سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) در پنل تخصصی دهمین کنفرانس بین‌المللی انرژی‌های تجدیدپذیر ایران، بر لزوم تغییر رویکرد در مدیریت شبکه برق تاکید کرد. وی با بیان اینکه مدیریت هم‌زمان تولید و مصرف با روش‌های سنتی دیگر پاسخگو نیست، ایجاد یک اکوسیستم هوشمند انرژی را کلید عبور از چالش ناترازی برق دانست.

وی با اشاره به لزوم اتصال تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان و استارتاپ‌ها در بستر اقتصاد دیجیتال، محورهای اصلی برنامه‌های ساتبا برای توسعه این زیست‌بوم را به شرح زیر اعلام کرد:

  • راه‌اندازی پلتفرم‌های تجمیع‌کننده: تدوین چارچوب اجرایی فعالیت پلتفرم‌های نصب و بهره‌برداری نیروگاه‌های تجدیدپذیر که تاکنون منجر به شکل‌گیری یا آغاز به کار ۱۷ پلتفرم شده است. این سامانه‌ها امکان حضور موثر تولیدکنندگان کوچک در بازار برق را فراهم می‌کنند.
  • ابزارهای نوین تامین مالی: تخصیص تسهیلات جدید با همکاری شبکه بانکی برای توسعه نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس جهت هموارسازی مسیر سرمایه‌گذاری‌های خرد مردمی.
  • حمایت‌های کلان نهادی: استفاده از ظرفیت مصوبات جدید شورای اقتصاد و منابع صندوق توسعه ملی برای حمایت از گسترش انرژی‌های پاک و افزایش مشارکت عمومی.

آینده صنعت برق در گرو هوش مصنوعی و شبکه‌های هوشمند

معاون برنامه‌ریزی و نوآوری ساتبا در تشریح چشم‌انداز آینده این صنعت تصریح کرد: پلتفرم‌های هوشمند در گام‌های توسعه‌ای خود، با بهره‌گیری از هوش مصنوعی خدماتی نظیر بهینه‌سازی هم‌زمان تولید و مصرف، مدیریت ذخیره‌سازی و عرضه انعطاف‌پذیر انرژی را ارائه خواهند داد.

دودابی‌نژاد در پایان خاطرنشان کرد: آینده صنعت برق صرفاً با احداث نیروگاه‌های جدید ساخته نمی‌شود، بلکه موفقیت و پایداری این صنعت در گرو هماهنگ‌سازی هزاران تولیدکننده خرد و میلیون‌ها مصرف‌کننده از طریق ساختارهای دیجیتال و هوشمند است تا ظرفیت‌های پراکنده در خدمت رفع ناترازی شبکه قرار گیرد.

کد مطلب 6894831
علی فروزانفر

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