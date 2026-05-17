خودروهای با ارزبری کمتر در اولویت تخصیص

به گزارش خبرگزاری مهر، حامد عاملی اظهار کرد: وزارت صمت بر افزایش تیراژ خودروها با ارزبری کمتر و داخلی سازی بیشتر متمرکز شده است، اما تامین ارز همه خودروها انجام خواهد شد.
معاون ماشین آلات و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت در مصاحبه تلویزیونی گفت: موضوع افزایش عرضه خودرو، در دو حوزه تولید داخلی و وادرات در دستور کار وزارت صمت قرار دارد، در حوزه تولید هیچگونه تغییر سیاستی نداشتیم و مبنای ما افزایش تیراژ تولید است و علی رغم محدودیتهای ارزی، اما منابع ارزی مورد نیاز خودرسازان بطور کامل تامین میشود.
وی افزود: در جلسهای که با خودروسازان داشتیم، وزیر صمت هم تاکید داشت که نیازهای ارزی خودروسازان به طور کامل تامین شود.
عاملی گفت: تعطیلیهای ناشی از جنگ تحمیلی باعث شد تا تولید خودرو کاهش یابد، اما اکنون شرایط تولید مانند قبل از جنگ است و تلاش داریم کاهش تولید خودرو نداشته باشیم.
