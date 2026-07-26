به گزارش خبرگزاری مهر، طهمورث لاهوتی اشکوری اظهار کرد: بر اساس ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت، نحوه برخورد با زمین‌های خالی و بلااقدام در شهرک‌های صنعتی تعیین شده و در همین راستا، کارگروه فسخ قرارداد و خلع ید زمین‌های راکد با استناد به این قانون تشکیل شده است.

رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در گفت‌وگوی تلویزیونی افزود: پیش‌نیاز فعالیت این کارگروه، تشکیل کمیته پایش است که وظیفه ارزیابی وضعیت زمین‌ها را بر عهده دارد و بر اساس بند «خ» ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم، پرونده‌ها را بررسی و برای تصمیم‌گیری به کارگروه ارجاع می‌دهد.

رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران ادامه داد: طی یک سال گذشته، تعداد قابل توجهی از زمین‌هایی که قرارداد واگذاری داشتند اما بدون استفاده رها شده بودند، بر اساس این قانون خلع ید شدند. این کارگروه ماهیتی شبه‌قضایی دارد و آرای صادره از سوی آن، بدون نیاز به تأیید مرجع دیگری، قابلیت اجرا و عملیاتی شدن دارد.