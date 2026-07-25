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۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۱۷

جو کنت: ما ثابت کردیم که تنها سلاح هسته‌ای مانع از حمله آمریکاست

جو کنت: ما ثابت کردیم که تنها سلاح هسته‌ای مانع از حمله آمریکاست

رئیس سابق مرکز ملی مبارزه با تروریسم آمریکا گفت واشنگتن این پیام را به جهان مخابره کرده که تنها داشتن سلاح هسته‌ای می‌تواند مانع حمله آمریکا به کشورهای دیگر شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، جو کنت، رئیس سابق مرکز ملی مبارزه با تروریسم آمریکا با انتقاد از سیاست‌های واشنگتن در قبال ایران با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس تأکید کرد: اگر هدف ما عدم اشاعه بود، ما به طرز احمقانه‌ای تلاش‌هایمان برای رسیدن به آن را نابود کردیم.

وی با اشاره به تجاوز آمریکا و ترور رهبر شهید تاکید کرد: با کشتن (و شهادت) آیت‌الله و حمله به ایران، نشان دادیم که استراتژی آنها - عدم توسعه سلاح هسته‌ای و حفظ توانایی غنی‌سازی اورانیوم - برای جلوگیری از تجاوز ایالات متحده کافی نیست.

کنت افزود: حالا اگر نام ایران را با کره شمالی عوض کنید ما به جهانیان ثابت کرده‌ایم که تنها چیزی که از حمله ایالات متحده جلوگیری می‌کند، سلاح هسته‌ای است.

کد مطلب 6898669

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    نظرات

    • IR ۱۶:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
      5 1
      پاسخ
      دقیقا.

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