به گزارش خبرگزاری مهر، جو کنت، رئیس سابق مرکز ملی مبارزه با تروریسم آمریکا با انتقاد از سیاستهای واشنگتن در قبال ایران با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس تأکید کرد: اگر هدف ما عدم اشاعه بود، ما به طرز احمقانهای تلاشهایمان برای رسیدن به آن را نابود کردیم.
وی با اشاره به تجاوز آمریکا و ترور رهبر شهید تاکید کرد: با کشتن (و شهادت) آیتالله و حمله به ایران، نشان دادیم که استراتژی آنها - عدم توسعه سلاح هستهای و حفظ توانایی غنیسازی اورانیوم - برای جلوگیری از تجاوز ایالات متحده کافی نیست.
کنت افزود: حالا اگر نام ایران را با کره شمالی عوض کنید ما به جهانیان ثابت کردهایم که تنها چیزی که از حمله ایالات متحده جلوگیری میکند، سلاح هستهای است.
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