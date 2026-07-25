به گزارش خبرنگار اقتصادی، دهک‌بندی یارانه‌ای در سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین ابزارهای دولت برای هدفمند کردن حمایت‌های معیشتی تبدیل شده است. در شرایطی که منابع عمومی کشور محدود است و پرداخت یارانه نقدی یا کالابرگ به همه خانوارها بدون توجه به سطح درآمد و دارایی، فشار سنگینی بر بودجه وارد می‌کند، دولت ناگزیر است میان خانوارهای نیازمند و غیرنیازمند تفکیک دقیق‌تری ایجاد کند. همین مسئله باعث شده داده‌های اقتصادی خانوار، از جمله درآمد، دارایی، خودرو، ملک، الگوی مصرف و تراکنش‌های بانکی، در فرآیند شناسایی وضعیت معیشتی نقش پررنگ‌تری پیدا کند.

در این میان، موضوع حساب‌های بانکی و تعدد آن‌ها به یکی از بحث‌های مهم در افکار عمومی تبدیل شده است. برخی تصور می‌کنند کاهش تعداد حساب‌های بانکی می‌تواند به کاهش دهک خانوار یا جلوگیری از حذف یارانه منجر شود؛ اما واقعیت آن است که دهک‌بندی صرفاً بر اساس تعداد حساب‌ها انجام نمی‌شود. آنچه برای نهادهای مسئول اهمیت دارد، مجموع رفتار مالی خانوار، جریان ورودی و خروجی پول، نسبت تراکنش‌ها با شغل و درآمد، سطح دارایی و سایر شاخص‌های اقتصادی است. بنابراین اگر خانواری چند حساب بانکی داشته باشد اما تراکنش‌های آن متناسب با درآمد واقعی و وضعیت معیشتی‌اش باشد، صرف تعدد حساب‌ها الزاماً به معنای پردرآمد بودن نیست؛ همان‌طور که کاهش ظاهری حساب‌ها نیز نمی‌تواند واقعیت اقتصادی خانوار را تغییر دهد.

با این حال، ساماندهی حساب‌های بانکی و کاهش حساب‌های غیرضروری می‌تواند از زاویه‌ای دیگر اهمیت داشته باشد؛ زیرا پراکندگی حساب‌ها، حساب‌های راکد، حساب‌های واسطه‌ای یا حساب‌هایی که برای فعالیت دیگران مورد استفاده قرار می‌گیرند، می‌توانند تصویر نادرستی از وضعیت مالی سرپرست خانوار یا اعضای خانوار ایجاد کنند. در چنین شرایطی، ممکن است تراکنش‌هایی در شناسنامه اقتصادی خانوار ثبت شود که به‌طور مستقیم با سطح رفاه واقعی او ارتباط ندارد. از همین رو، موضوع کاهش حساب‌های بانکی نه به‌عنوان راهی برای دور زدن دهک‌بندی، بلکه به‌عنوان اقدامی برای شفاف‌سازی و کاهش خطای داده‌ای قابل بررسی است.

حساب بانکی کمتر؛ دهک پایین‌تر یا داده شفاف‌تر؟

یکی از برداشت‌های رایج درباره دهک‌بندی این است که هرچه تعداد حساب‌های بانکی کمتر باشد، احتمال قرار گرفتن خانوار در دهک‌های پایین‌تر بیشتر می‌شود. این برداشت اگرچه در ظاهر ساده و قابل فهم به نظر می‌رسد، اما با سازوکار واقعی ارزیابی اقتصادی خانوار فاصله دارد. دهک‌بندی بر پایه یک شاخص منفرد انجام نمی‌شود، بلکه مجموعه‌ای از داده‌ها در کنار هم قرار می‌گیرد تا تصویر نسبتاً دقیق‌تری از وضعیت اقتصادی خانوار به دست آید. در این فرآیند، حساب بانکی تنها یکی از مسیرهای مشاهده جریان مالی است و نه تنها معیار تصمیم‌گیری.

برای مثال، ممکن است یک خانوار دارای چند حساب بانکی باشد، اما این حساب‌ها مربوط به حقوق ماهانه، پس‌انداز خرد، حساب قرض‌الحسنه، حساب یارانه یا حساب مرتبط با فعالیت شغلی مشخص باشد. در چنین حالتی، تعدد حساب‌ها به‌تنهایی نشانه برخورداری بالا نیست. از سوی دیگر، ممکن است فردی تنها یک حساب بانکی فعال داشته باشد اما همان حساب محل گردش مالی بسیار بالا، دریافت وجوه متعدد یا تراکنش‌های نامتناسب با درآمد اظهارشده باشد. بنابراین آنچه اهمیت دارد، ماهیت تراکنش‌ها و نسبت آن‌ها با الگوی درآمدی خانوار است، نه صرفاً تعداد حساب‌ها.

با این وجود، نمی‌توان اثر تعدد حساب‌های بانکی را بر پیچیدگی فرآیند رصد مالی نادیده گرفت. هرچه تعداد حساب‌های فعال بیشتر باشد، احتمال شکل‌گیری داده‌های پراکنده، تکراری یا مبهم نیز افزایش می‌یابد. بخشی از این ابهام ممکن است ناشی از حساب‌هایی باشد که فرد در گذشته افتتاح کرده اما اکنون استفاده مشخصی از آن ندارد. بخشی دیگر می‌تواند مربوط به حساب‌هایی باشد که برای دریافت یا انتقال پول دیگران مورد استفاده قرار گرفته است. در چنین شرایطی، داده بانکی ممکن است به‌درستی بیانگر سطح رفاه خانوار نباشد و همین مسئله احتمال اعتراض به دهک‌بندی را افزایش می‌دهد.

از این منظر، کاهش حساب‌های غیرضروری می‌تواند به شفافیت بیشتر کمک کند. وقتی حساب‌های بانکی خانوار محدود، مشخص و متناسب با نیاز واقعی باشد، مسیر تحلیل جریان مالی روشن‌تر می‌شود. البته این به معنای توصیه به حذف حساب‌ها برای تغییر دهک نیست، بلکه به معنای جلوگیری از ایجاد تصویر مخدوش از وضعیت مالی است. اگر حسابی بدون استفاده مانده، اگر حسابی برای فعالیت اقتصادی دیگران به نام یکی از اعضای خانوار فعال است، یا اگر حساب‌هایی وجود دارد که گردش مالی آن‌ها با زندگی واقعی خانوار همخوانی ندارد، ساماندهی آن‌ها می‌تواند از بروز خطا در ارزیابی‌های بعدی جلوگیری کند.

نکته مهم دیگر این است که بخشی از نگرانی خانوارها به نبود اطلاع کافی از معیارهای دهک‌بندی بازمی‌گردد. بسیاری از مردم نمی‌دانند تراکنش بانکی چگونه بررسی می‌شود، چه نوع تراکنشی اثرگذار است و آیا هر واریز یا برداشت می‌تواند نشانه درآمد تلقی شود یا خیر. در عمل، همه تراکنش‌ها ماهیت یکسان ندارند. جابه‌جایی پول میان اعضای خانواده، بازپرداخت بدهی، دریافت امانت، هزینه‌های درمان، فروش یک دارایی یا فعالیت شغلی فصلی، هرکدام می‌تواند معنای متفاوتی داشته باشد. اگر این موارد بدون توضیح و تفکیک در داده‌های اقتصادی خانوار دیده شود، ممکن است به برداشت نادرست از سطح توان مالی منجر شود.

رصد مالی دقیق‌تر؛ پیش‌شرط عدالت در پرداخت یارانه

هدف اصلی دهک‌بندی، توزیع عادلانه‌تر منابع حمایتی است. در واقع، دولت زمانی می‌تواند یارانه را به گروه‌های هدف برساند که تصویر قابل اتکایی از وضعیت اقتصادی خانوارها داشته باشد. اگر اطلاعات ناقص، قدیمی یا نادرست باشد، دو خطای مهم رخ می‌دهد؛ نخست اینکه بخشی از خانوارهای نیازمند ممکن است به اشتباه در دهک‌های بالاتر قرار بگیرند و از حمایت محروم شوند. دوم اینکه بخشی از خانوارهای برخوردار ممکن است همچنان در فهرست دریافت‌کنندگان یارانه باقی بمانند. هر دو خطا، کارآمدی سیاست حمایتی را کاهش می‌دهد و به بی‌اعتمادی عمومی دامن می‌زند.

در این چارچوب، داده‌های بانکی می‌تواند به دقت دهک‌بندی کمک کند، مشروط بر آنکه به‌صورت کامل، تحلیلی و همراه با سایر شاخص‌ها استفاده شود. تراکنش بانکی اگر صرفاً به‌عنوان عدد خام دیده شود، ممکن است گمراه‌کننده باشد؛ اما اگر در کنار شغل، تعداد اعضای خانوار، محل سکونت، هزینه‌های ضروری، دارایی‌ها و الگوی مصرف قرار گیرد، می‌تواند نشانه‌ای مهم از توان مالی باشد. به همین دلیل، سیاست‌گذار باید میان «رصد مالی» و «قضاوت شتاب‌زده درباره درآمد» تفاوت قائل شود.

یکی از مسائل قابل توجه، نقش حساب‌های تجاری و شخصی در دهک‌بندی است. در بسیاری از موارد، صاحبان مشاغل خرد، فروشندگان، واسطه‌های کوچک یا فعالان خدماتی، از حساب شخصی برای دریافت وجوه شغلی استفاده می‌کنند. این موضوع می‌تواند گردش حساب آنان را بالا نشان دهد، در حالی که بخش زیادی از این گردش، سود خالص یا درآمد قابل مصرف خانوار نیست. برای نمونه، یک فروشنده ممکن است روزانه مبالغ زیادی دریافت کند، اما بخش عمده آن مربوط به خرید کالا، اجاره، بدهی، هزینه کارگر یا تسویه با تأمین‌کننده باشد. اگر این گردش مالی بدون تفکیک از درآمد واقعی تحلیل شود، احتمال خطا در دهک‌بندی افزایش می‌یابد.

به همین دلیل، تفکیک حساب‌های شخصی و کاری، شفاف‌سازی حساب‌های فعال و ثبت دقیق اطلاعات اقتصادی خانوار اهمیت دارد. هرچه داده‌ها منظم‌تر باشد، امکان تشخیص درآمد واقعی از گردش مالی ظاهری بیشتر می‌شود. این موضوع نه‌تنها به نفع دولت است، بلکه به نفع مردم نیز خواهد بود؛ زیرا خانواری که اطلاعات مالی روشن‌تری دارد، در صورت اعتراض به دهک‌بندی، امکان دفاع دقیق‌تر از وضعیت خود را پیدا می‌کند. سامانه‌های رسمی نیز زمانی می‌توانند بازبینی مؤثرتری انجام دهند که داده‌های ورودی شفاف‌تر و قابل تفکیک‌تر باشد.

در کنار این موضوع، باید به مسئله اعتماد عمومی نیز توجه کرد. رصد مالی اگر بدون توضیح، اطلاع‌رسانی و امکان اعتراض انجام شود، می‌تواند نگرانی اجتماعی ایجاد کند. مردم باید بدانند که بررسی تراکنش‌ها به معنای قطع خودکار یارانه نیست و هر تراکنش بانکی الزاماً درآمد محسوب نمی‌شود. همچنین لازم است مسیر اعتراض، مشاهده علت تغییر دهک و اصلاح اطلاعات خانوار به‌صورت روشن و در دسترس باشد. هرچه شفافیت نهادی بیشتر شود، پذیرش اجتماعی دهک‌بندی نیز افزایش می‌یابد.

جمع‌بندی آنکه کاهش حساب‌های بانکی به‌تنهایی ابزار تغییر دهک نیست و نباید چنین برداشتی در جامعه تقویت شود. دهک‌بندی دقیق، حاصل تجمیع و تحلیل مجموعه‌ای از داده‌های اقتصادی است و حساب بانکی فقط یکی از اجزای این پازل محسوب می‌شود. با این حال، ساماندهی حساب‌های غیرضروری، تفکیک حساب‌های شخصی و شغلی و پرهیز از استفاده حساب افراد برای تراکنش‌های دیگران می‌تواند به شفاف‌تر شدن تصویر مالی خانوار کمک کند.

از سوی دیگر، دولت نیز باید مراقب باشد که تراکنش بانکی را به‌صورت خام و بدون توجه به ماهیت آن مبنای تصمیم‌گیری قرار ندهد. عدالت یارانه‌ای زمانی محقق می‌شود که هم خانوارهای نیازمند به اشتباه حذف نشوند و هم منابع عمومی به سمت دهک‌های پردرآمد منحرف نشود. بنابراین، مسئله اصلی نه کاهش صوری حساب‌ها، بلکه افزایش دقت داده‌ها، امکان تفکیک درآمد واقعی از گردش مالی و فراهم کردن مسیر مؤثر برای اعتراض و بازبینی است. در چنین شرایطی، رصد مالی می‌تواند به جای ایجاد نگرانی، به ابزاری برای هدفمندتر شدن حمایت‌های معیشتی تبدیل شود.