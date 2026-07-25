تشدید حملات رژیم صهیونیستی به غزه؛ ۲ شهید و ۱۰ زخمی در دو ساعت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، در پی چهار حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف نوار غزه طی کمتر از دو ساعت، دو فلسطینی شهید و بیش از ۱۰ نفر دیگر زخمی شدند که حال شماری از آنان وخیم گزارش شده است.

منابع پزشکی اعلام کردند سرتیپ عبدالناصر محمد المقادمه، رئیس پلیس استان شمال غزه، بر اثر حمله رژیم صهیونیستی در محله شیخ رضوان، واقع در شمال ‌غرب شهر غزه، به شهادت رسید. وی ۵۴ سال داشت. همچنین همام عید پزشک فلسطینی بر اثر شدت جراحات ناشی از حمله به چادری در منطقه السوارحه در مرکز نوار غزه به شهادت رسید.

در شهر دیر البلح، حمله یک پهپاد رژیم صهیونیستی به اطراف ورودی بیمارستان شهدای الاقصی موجب زخمی شدن شماری از فلسطینیان شد که حال برخی از آنان وخیم است. در حمله‌ای دیگر به یک خودرو در نزدیکی میدان ابوشرخ در شهرک جبالیا، واقع در شمال نوار غزه نیز یک شهروند فلسطینی به ‌شدت زخمی شد.

یک فلسطینی نیز بر اثر شدت جراحات ناشی از حملات قبلی ارتش اشغالگر به شهادت رسید.

این تشدید حملات در چارچوب نقض مستمر توافق آتش‌بس از سوی رژیم اشغالگر صورت می‌گیرد؛ نقض‌هایی که شامل حملات هوایی، عملیات ترور و هدف قرار دادن غیرنظامیان، مناطق اسکان آوارگان و تأسیسات غیرنظامی در مناطق مختلف نوار غزه است.

همزمان، رژیم اشغالگر به گسترش محدوده موسوم به «خط زرد» و کاهش مناطق امن ادامه می‌دهد؛ اقداماتی که بحران انسانی را تشدید کرده و به افزایش شمار قربانیان در میان غیرنظامیان منجر شده است.