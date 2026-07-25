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۳ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۳۵

وزیر کابینه نتانیاهو: شهرک‌های جدیدی در کرانه باختری احداث می‌کنیم

وزیر کابینه نتانیاهو: شهرک‌های جدیدی در کرانه باختری احداث می‌کنیم

وزیر دارایی رژیم صهیونیستی از ادامه توسعه شهرک‌های صهیونیست‌نشین در کرانه باختری خبر داد و اعلام کرد که صدها واحد مسکونی جدید در این منطقه ساخته خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، «بزالل اسموتریچ»، وزیر دارایی رژیم صهیونیستی اعلام کرد که این رژیم به ساخت مزارع و شهرک‌های صهیونیست‌نشین ادامه خواهد داد و همزمان به مقابله با آنچه «دشمنان» تل آویو خواند و تقویت امنیت ادامه می‌دهد.

وی همچنین در ادامه خوی اشغالگری رژیم صهیونیستی اعلام کرد که تصمیم گرفته شده که صدها واحد مسکونی جدید در شهرک صهیونیست‌نشین «عیلی» [واقع در کرانه باختری] احداث شود و این شهرک تا سه برابر توسعه یابد.

این اظهارات توسعه طلبانه و اشغالگرانه اسموتریچ درحالی بیان می شود که براساس قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل، از جمله قطعنامه‌های ۲۴۲ و ۲۳۳۴، شهرک‌سازی رژیم صهیونیستی در اراضی اشغالی کرانه باختری و قدس شرقی به‌طور صریح غیرقانونی اعلام شده و ناقض حقوق بین‌الملل است.

از سوی دیگر، این اقدام ضربه به یکپارچگی اراضی کرانه باختری به‌عنوان مانعی جدی در مسیر تشکیل دولت مستقل فلسطینی و تحقق راه‌حل موسوم به دو دولتی خواهد بود.

کد مطلب 6899065

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