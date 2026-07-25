زخمی شدن یک صهیونیست با سلاح خودی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، منابع عبری از نخستین گزارش‌ ها درباره ربوده شدن یک سلاح توسط یک فلسطینی از یک شهرک‌ نشین صهیونیست در منطقه مسافر یطا در جنوب الخلیل خبر دادند.



همچنین بر اساس همین منابع، یک شهرک‌ نشین در نزدیکی چهارراه روستای «سوسیا» در مسافر یطا هدف گلوله قرار گرفته و زخمی شده است و نیروهای اشغالگر قدس تحقیقاتی را در این باره آغاز کرده‌اند.



این حادثه پس از آن رخ داد که شهرک‌ نشینان به سمت منازل فلسطینی‌ ها در منطقهٔ خله حمص در مسافر یطا تیراندازی کردند.