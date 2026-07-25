  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۳ مرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۳۸

زخمی شدن یک صهیونیست با سلاح خودی

زخمی شدن یک صهیونیست با سلاح خودی

به دنبال ربوده شدن سلاحی توسط یک فلسطینی، یک شهرک‌نشین نزدیک چهار راه روستای «سوسیا» در مسافر یطا هدف گلوله قرار گرفت و زخمی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، منابع عبری از نخستین گزارش‌ ها درباره ربوده شدن یک سلاح توسط یک فلسطینی از یک شهرک‌ نشین صهیونیست در منطقه مسافر یطا در جنوب الخلیل خبر دادند.

همچنین بر اساس همین منابع، یک شهرک‌ نشین در نزدیکی چهارراه روستای «سوسیا» در مسافر یطا هدف گلوله قرار گرفته و زخمی شده است و نیروهای اشغالگر قدس تحقیقاتی را در این باره آغاز کرده‌اند.

این حادثه پس از آن رخ داد که شهرک‌ نشینان به سمت منازل فلسطینی‌ ها در منطقهٔ خله حمص در مسافر یطا تیراندازی کردند.

کد مطلب 6898945

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها