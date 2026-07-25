برقراری پروازها در چهار روز هفته از فرودگاه بین المللی بیرجند

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلیاکبر سیدی عصر شنبه در جلسه شورای هماهنگی راه و شهرسازی خراسان جنوبی اظهار کرد: از امروز، پروازهای فرودگاه بیرجند در روزهای شنبه، دوشنبه، چهارشنبه و جمعه به مقصد تهران و مشهد انجام میشود.
وی با بیان اینکه با پیگیری استاندار، دو پرواز ویژه اربعین برای روز ۱۰ مرداد (رفت) و ۱۵ مرداد (برگشت) با ظرفیت ۲۳۰ نفر از فرودگاه بیرجند به عتبات پیشبینی شده است، افزود: نرخ مصوب این پروازها ۱۴ میلیون تومان تعیین شده است.
مدیر فرودگاههای خراسان جنوبی ادامه داد: پروژه تکمیل فضاهای مورد نیاز فرودگاه بینالمللی شهید کاوه بیرجند با اعتبار ۷۰ میلیارد تومان در حال اجراست و تا ۲۲ بهمنماه سال جاری به بهرهبرداری میرسد.
سیدی تصریح کرد: محدودیت پروازی تا ارتفاع ۵۰ متر برای تصویربرداری از مراسمها و انجام عملیات نقشهبرداری در استان برداشته شده است.
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