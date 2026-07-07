برقراری ۵ پرواز رفت و برگشت در فرودگاه شهید کاوه بیرجند طی هفته آینده

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی‌اکبر سیدی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با برنامه‌ریزی انجام شده، در هفته آینده پنج پرواز رفت و برگشت در فرودگاه شهید کاوه بیرجند برقرار خواهد شد تا خدمات مناسبی به مسافران این مسیر ارائه شود.

مدیرکل فرودگاه های خراسان جنوبی افزود: بر اساس برنامه اعلام شده، برخی پروازها در روزهای شنبه ۲۰ تیر، دوشنبه ۲۲ تیر و چهارشنبه ۲۴ تیرماه ۱۴۰۵ برقرار خواهد بود.

سیدی تأکید کرد: این پروازها در روز شنبه ساعت ۰۸:۰۰ از تهران انجام شده، ساعت ۰۹:۱۵ وارد بیرجند می‌شود و ساعت ۱۰:۰۰ از بیرجند به مقصد تهران بازمی‌گردد.

مدیرکل فرودگاه های خراسان جنوبی افزود: همچنین در روز دوشنبه پرواز ساعت ۱۹:۴۰ از تهران انجام شده، ساعت ۲۰:۵۰ وارد بیرجند می‌شود و ساعت ۲۱:۳۰ از بیرجند به مقصد تهران انجام خواهد شد.

وی تأکید کرد: در روز چهارشنبه نیز پرواز ساعت ۱۸:۰۰ از تهران انجام شده، ساعت ۱۹:۱۵ وارد بیرجند می‌شود و ساعت ۲۰:۰۰ از فرودگاه شهید کاوه بیرجند به مقصد تهران پرواز خواهد کرد.

سیدی ادامه داد: همچنین یک شرکت هواپیمایی در روزهای یکشنبه ۲۱ تیر و سه‌شنبه ۲۳ تیرماه در مسیر تهران–بیرجند–تهران پرواز خواهد داشت.

مدیرکل فرودگاه های خراسان جنوبی ادامه داد: بر این اساس، پرواز روز یکشنبه ساعت ۱۸:۰۰ از تهران انجام شده، ساعت ۱۹:۲۰ وارد بیرجند می‌شود و ساعت ۲۰:۲۰ از بیرجند به مقصد تهران بازمی‌گردد.

وی یادآور شد: همچنین پرواز روز سه‌شنبه ساعت ۰۶:۰۰ از تهران انجام شده، ساعت ۰۷:۲۰ وارد بیرجند می‌شود و ساعت ۰۸:۲۰ از بیرجند به مقصد تهران انجام خواهد شد.

سیدی با تأکید بر اینکه تداوم و افزایش تعداد پروازهای فرودگاه شهید کاوه بیرجند مستلزم استقبال مناسب مسافران از پروازهای موجود است، اظهار کرد: میزان استقبال و ضریب اشغال صندلی‌ها (لود پروازی) از مهم‌ترین شاخص‌هایی است که شرکت‌های هواپیمایی در تصمیم‌گیری برای حفظ، افزایش یا توسعه پروازها مدنظر قرار می‌دهند.

وی از هم‌استانی‌ها خواست با استفاده از پروازهای برنامه‌ریزی شده، زمینه استمرار و افزایش خدمات هوایی در فرودگاه شهید کاوه بیرجند را فراهم کنند.

مدیرکل فرودگاه‌های خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: در هفته آینده همچنین یک پرواز رفت و برگشت توسط شرکت هواپیمایی پارس ایر در مسیر تهران–طبس–تهران از طریق فرودگاه شهدای طبس برقرار خواهد شد.

وی بیان کرد: این پرواز روز یکشنبه ۲۱ تیرماه ۱۴۰۵ ساعت ۰۹:۱۰ از تهران انجام شده، ساعت ۱۰:۲۰ وارد طبس می‌شود و ساعت ۱۱:۰۰ از فرودگاه شهدای طبس به مقصد تهران پرواز خواهد کرد.