به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر سیدی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی رایزنی‌ها و پیگیری‌های انجام شده توسط اداره کل فرودگاه‌های استان خراسان جنوبی، مجوز برقراری ۶ پرواز رفت و برگشت فوق‌العاده در مسیر تهران – بیرجند – تهران صادر شده است.

وی در تشریح برنامه این پروازها گفت: پرواز یک شرکت هواپیمایی روز پنجشنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۵ انجام می‌شود که بر اساس برنامه، ساعت ۰۹:۰۰ از فرودگاه مهرآباد تهران به مقصد بیرجند پرواز کرده و ساعت ۱۰:۳۰ وارد فرودگاه بین‌المللی شهید کاوه بیرجند خواهد شد، همچنین این پرواز ساعت ۱۱:۳۰ بیرجند را به مقصد تهران ترک می‌کند.

سیدی با بیان اینکه یک پرواز نیز روز شنبه ۲۳ خردادماه برقرار خواهد شد، افزود: این پرواز ساعت ۰۹:۳۰ از تهران انجام شده، ساعت ۱۰:۴۰ به بیرجند می‌رسد و ساعت ۱۱:۳۰ از بیرجند به مقصد تهران بازمی‌گردد.

وی همچنین از انجام پرواز فوق‌العاده در روز یکشنبه ۲۴ خردادماه خبر داد و گفت: این پرواز ساعت ۱۴:۰۰ از تهران به مقصد بیرجند انجام می‌شود، ساعت ۱۵:۲۰ وارد بیرجند خواهد شد و ساعت ۱۷:۲۰ فرودگاه شهید کاوه بیرجند را به مقصد فرودگاه مهرآباد تهران ترک می‌کند.

مدیرکل فرودگاه‌های خراسان جنوبی با اشاره به برنامه‌ریزی برای تداوم این پروازها تصریح کرد: مجوز پروازهای فوق‌العاده به صورت هفتگی برای شرکت‌های هواپیمایی صادر می‌شود.

سیدی تصریح کرد: در صورت استقبال مسافران و تکمیل ظرفیت پروازها، استمرار و تداوم این پروازها در دستور کار قرار خواهد گرفت.

وی خاطرنشان کرد: اداره کل فرودگاه‌های خراسان جنوبی همچنان پیگیر افزایش تعداد پروازها و توسعه خدمات هوایی استان بوده و تلاش می‌کند با همکاری شرکت‌های هواپیمایی، شرایط مناسب‌تری برای سفر شهروندان فراهم شود.