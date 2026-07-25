به گزارش خبرنگار مهر، علیاکبر عالیشاه عصر شنبه در جلسه شورای اداری استان مازندران با بیان اینکه همه ظرفیتهای طبیعی کشور از دریا تا جنگل، بیتالمال و متعلق به مردم است، اظهار کرد: این سرمایهها در اختیار هیچ مدیر یا دستگاهی نیست و مسئولان تنها امانتدار آن هستند و باید نسبت به حفظ و صیانت از این امانت الهی و مردمی پاسخگو باشند.
وی با اشاره به ظرفیت ۴۸۰ کیلومتری سواحل دریای خزر افزود: سواحل نباید فقط زمانی مورد توجه قرار گیرد که حادثهای رخ میدهد، بلکه این ظرفیت باید به فرصتی برای توسعه استان تبدیل شود و فرمانداران نیز در محدوده مسئولیت خود پاسخگوی نحوه مدیریت این ظرفیت باشند.
دادستان مرکز مازندران حضور میلیونها مسافر در استان را فرصتی برای توسعه دانست و گفت: مازندران سالانه میزبان جمعیت قابل توجهی از هموطنان است و باید از این ظرفیت برای معرفی توانمندیهای استان و پیگیری مطالبات آن در سطح ملی استفاده شود.
عالیشاه با تأکید بر اینکه مسائل استان برای همه مدیران روشن است، تصریح کرد: دیگر زمان تکرار مشکلات گذشته است؛ باید مشخص شود هر دستگاه برای حل مسائل چه برنامهای دارد و کدام مشکلات در استان و کدام در سطح ملی باید دنبال شود.
وی با انتقاد از روند تخریب منابع طبیعی اظهار کرد: امروز همه از جنگلخواری، زمینخواری، تجاوز به حریم دریا و ساختوسازهای غیرمجاز سخن میگویند، اما سؤال این است که راهکار چیست؟ صرف بیان مشکلات، گرهی از استان باز نمیکند.
دادستان مرکز مازندران همچنین با اشاره به مشکلات دستگاههای متولی حفاظت از اراضی و منابع طبیعی گفت: وقتی برخی نیروهای دستگاههای مسئول ماهها حقوق دریافت نمیکنند، نمیتوان انتظار داشت با تمام توان در برابر متخلفان ایستادگی کنند و این موضوع نیازمند توجه جدی است.
وی همدلی میان مدیران ارشد استان را یکی از مهمترین ظرفیتهای مازندران برشمرد و افزود: این همدلی باید حفظ شود و همه مدیران، همسو با سیاستهای استاندار، با روحیه مسئولیتپذیری برای رفع مشکلات مردم تلاش کنند.
عالیشاه با تأکید بر اینکه همه مسئولان روزی باید نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشند، خاطرنشان کرد: مسئولیت، امانت مردم است و مدیران باید به گونهای عمل کنند که پس از پایان دوران خدمت، کارنامهای قابل دفاع در برابر مردم، وجدان و خداوند داشته باشند.
وی در پایان گفت: مازندران امروز بیش از هر زمان دیگری به کار مضاعف، مدیریت جهادی و تصمیمهای مؤثر برای صیانت از منابع طبیعی و حل مشکلات مردم نیاز دارد.
نظر شما